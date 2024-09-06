9月5日上午，北京青年政治学院平谷学校成立揭牌仪式暨开学典礼举行。平谷学校350余名师生参加仪式，共同见证和开启未来教育新征程。

北京青年政治学院党委书记杨志成表示，希望同学们胸怀祖国，志存高远，在平谷学校点燃奉献平谷、报效祖国、融入世界的梦想，坚定理想信念，厚植爱国情怀，锤炼过硬本领，成为有理想有本领有担当，德智体美劳全面发展的北青学子，为中国式现代化奋力谱写青春篇章。

今年7月，北京青年政治学院与平谷区政府签订《教育战略合作框架协议》，其中最重要的举措就是成立北京青年政治学院平谷学校和平谷校区。平谷学校是一所公立完全中学，以“面向未来教育、探索全息育人”为办学理念，超越“知识和技能”的传承，积极打造未来教育、未来课程、未来教学模式。

学校初中主要以招收平谷当地学生为主，高中拟面向全市招生，以中高衔接，一体培养为特色，为生态涵养区学生提供优质高中选择，缓解核心区高中生源剧增压力。下一步，学院将进一步深化教育改革，开展育人方式、办学模式、管理体制、保障机制的探索，形成大学和中学高质量发展的倍增效应，赋能农业中关村建设。

开学典礼上，北京青年政治学院信息传媒艺术学院学生向中学生赠送了开学礼物“北京中轴线”景观画卷，用行动传递着大学生对中学生了解首都，传承文化，爱党爱国的期待。

来源：宣教之窗

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