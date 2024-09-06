9月4日，北方工业大学举行学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会。北方工业大学党委书记刘军以《深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动事业高质量发展》为题，从深刻领会党的二十届三中全会的时代意义、全面准确理解全会《决定》重要内容、奋力谱写中国式现代化的北方工大篇章三个方面进行深入宣讲。

刘军指出，要从应时代之“变”，行措施之“细”，强认识之“深”三个方面，全面深刻认识三中全会的重要意义。他指出，党的二十届三中全会是新的历史起点上进一步全面深化改革、推进中国式现代化的总动员、总部署，是面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待召开的一次重要会议。会议提出一系列改革措施，对党的二十大提出的目标进行了具体化和深化，明确了深入推动中国式现代化实现高质量发展的方向和举措。

刘军从发展目标、指导思想、根本任务、具体举措、重要内容等五个方面对《决定》内容进行解读。他指出，此次全会确定的发展目标，注重改革举措的系统集成，注重国家治理能力的全面推进，反映出国家发展战略的逐步深化细化和对国内外形势的准确把握。

刘军指出，学校发展正处于“关键期、转型期、机遇期”三期叠加的历史阶段，面向中央战略新部署、教育改革新要求、首都发展新机遇，要深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步解放思想、全面深化综合改革，统筹推动学校改革发展，加速推进高水平应用型大学样板建设。

一是深化教育综合改革。立足高水平应用型大学发展定位，破除思想观念束缚和体制机制弊端，向高质量人才培养、高质量科学研究、高质量成果转化和高质量社会服务方向努力，办出自己的特色和水平。

二是深化科技体制改革。推进学科交叉融合，推动产学研深度合作，完善管理体制机制，开展有组织科研，建设体系化高水平支撑平台，推动“赋权改革”，激发科研人员动力活力，开创科技成果转化应用新局面。

三是深化人才发展体制机制改革。破除体制机制障碍，提升人才引育、人才使用、人才服务水平，激发教师活力，实现师资队伍“归位、确位、补位”，形成人人渴望成才、人人努力成才、人人尽展其才的良好局面。

四是深化文化体制机制改革。深入实施“大学习”“大宣传”“大思政”“大文化”“大先生”行动计划，全面落实意识形态工作责任制，优化校园文化服务水平和文化产品供给，提升新闻宣传质量，讲好“工大故事”。

五是提高党建引领事业发展能力。切实增强基层党组织的政治功能和组织功能，提升干部干事创业的精气神，以自我革命的精神纵深推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态和育人环境。

六是不折不扣推动全会精神在学校落地落实。要深入学习明方向，解放思想抓机遇，领会精神促改革，真抓实干保落实。通过构建教育的新质生产力实现“上水平”，在优化高等教育布局中抓机遇“拓条件”，在优化学科布局中“调结构”，在深化“教育—科技—人才”一体改革中“强内涵”，在深化教育综合改革中“增动力”。

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