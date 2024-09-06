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2024年度全国教书育人楷模名单公布 12位老师当选

2024年09月06日10:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月6日电 （记者李昉）据教育部网站消息，为宣传庆祝第40个教师节，大力弘扬教育家精神，中宣部、教育部共同组织开展2024年度全国教书育人楷模宣传活动。经各省区市和新疆生产建设兵团推荐、媒体展示、组委会推选，共推选出12位2024年度全国教书育人楷模，具体名单如下：

南开大学政治经济学研究中心主任、教授逄锦聚，山西省太原市万柏林区兴华学前教育集团总园长、教师安慧霞，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第二中学副校长、教师贺来虎，东北林业大学材料科学与工程学院教授李坚，复旦大学化学与材料学院院长、教授赵东元，浙江省金华师范学校附属小学党总支书记、教师俞正强，安徽省蚌埠工业与商贸职业技术学校教师杨梅，江西省萍乡市芦溪县特殊教育学校党支部书记、校长、教师刘小清，湖南省长沙市雅礼中学校长、教师王旭，云南省文山州广南县莲城镇北宁中心学校落松地小学教师农加贵，西藏职业技术学院副教授张艾平，新疆农业职业技术学院马克思主义学院党总支书记、院长、教授王学利。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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