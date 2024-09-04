2024年2月21日，京津冀职业教育改革示范园区在北京经济管理职业学院固安校区正式成立。园区由北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅共同成立。三地教育行政部门按照“改革先行、聚合创新、协同发展”的理念，合作构建央地互动、区域联动协同平台，聚合三地优质产教资源要素，打造京津冀产教融合共同体，推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展，以教育协同创新推动京津冀协同发展战略迈向更高水平，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

近年来，北京经济管理职业学院依托北京望京和河北固安两个校区办学的优势，探索京津冀职业教育高质量发展“新赛道”，为京津冀教育协同发展贡献力量。

深化思政育人格局，打造思想理论高地

2月21日下午，在同一个场地举行了京津冀大中小学思想政治教育一体化建设论坛，来自京津冀大中小学思政一线的11位教师以大中小学思想政治教育一体化建设为主题作分享报告。

近年来，北京经济管理职业学院始终坚持建好建强思政课教师队伍，让“小块头”也能迸发“大能量”。学校立足首都职业院校思政课一体化建设，构筑“小切面”产生“大势能”，在打造“人物代入”“故事融入”“情景深入”思政育人新模式中讲好“经管故事”，讲好新时代职业技能型大学的故事，在助力广大学子“理悟”“体悟”“践悟”中共铸“有用、有趣、有效”的新时代职教思政“大课堂”。

除了重视思政课，学校还善用社会大课堂、搭建大资源平台，设立“大思政课”实践教学基地，开发现场教学课程和资源。今年，北京经济管理职业学院与固安县融媒体中心共同举办了“大思政课”实践教学基地揭牌仪式，双方在共同着力打造京津冀协同发展文化品牌，进一步推动党建与校媒工作的深度融合方面形成共识。

围绕区域经济发展，打造人才培养高地

“园区要实现‘跨省域产教融合共同体’的建设目标，产业学院是最重要的落地载体。产业学院要按照‘一园多区’的布局规划，对接周边产业园区紧缺职业岗位，布局形成与行业内龙头企业共建、共管、共享机制。”北京经济管理职业学院党委书记陈刚在京津冀职教改革示范园区第一批产业学院揭牌仪式上强调，“产业学院建设要与教育教学紧密结合，全力探索形成人才培养新模式、产教融合新范式，为发展新质生产力展现新作为。”

大兴国际机场临空经济区作为地跨京冀两地的区域发展新引擎，是区域新旧动能转换的先导区，是新经济、新技术策源地，也是新职业、新专业发祥地。为加快服务京冀临空经济区发展，北京经济管理职业学院与北京大兴国际机场联合管理委员会签署战略合作协议，通过共建市域产教联合体、打造政校企合作平台等方式，逐步推进产教融合、产学合作，依托临空经济区共同培育临空经济领域人才，推动教育与企业需求精准对接，共同服务临空经济区一体化高质量发展。目前，学校已有多名空中乘务专业学生就职于“贵宾服务”“国门大使”等重要岗位，为振“兴”起航作出应有贡献。

除此以外，学校数字财经产业学院金融科技应用专业紧跟时代步伐，注重“产业—行业—企业—职业—专业”五业对接，基于行业人才需求，围绕“学生成长成才”，积极推进专业数字化升级，培养具有互联网创新思维以及业务实践能力的新时代金融科技人才；学校国际教育服务专业立足服务北京“国际交往中心”功能定位，服务高质量民生，以商务英语、应用英语（幼儿双语）、学前教育三个专业有机协同发展，“语育”有机融合为特色，聚焦国际教育服务行业的留学规划师、国际教育会展策划师、双语/国际幼儿园教师等核心岗位群，培养“精英语、懂教育、会管理、有特长”的国际化高素质复合型技术技能人才；人工智能学院加强校企合作、校校合作、校地合作，多方沟通合作交流，搭建起“政企行校”合作桥梁，完善选、育、用、留的工作机制，畅通教育、科技、人才的良性循环，为加快发展新质生产力，为京津冀区域提供新一代信息技术人才支撑。

依托专业学院优势，打造技能服务高地

学校师生花丝镶嵌作品展示

“设计、制胎、描图、画线、做丝、粘丝、焊丝……”历经15道工序，一件完美的花丝镶嵌作品得以呈现，学生们在实训室里一遍又一遍地练习着这项非遗传统技艺……

2020年，北京经济管理职业学院和北京东方艺珍花丝镶嵌厂共同建立面向师生、面向首都、面向全国的花丝镶嵌非遗人才培训基地，充分发挥各自优势，促进传统工艺与现代技术的融合，推进传统优秀技艺传承与创新。2024年，为了给退役军人提供一个学习、交流、发展的平台，帮助退役军人掌握一技之长，北京文化艺术基金2023年度资助项目“京津冀地区退役军人花丝镶嵌非遗技能专项培训”开班仪式成功举行。

项目围绕花丝镶嵌的传承和创新问题，邀请故宫博物院专家、中央美术学院教授、中国工艺美术大师等学界专家、行业大师等，通过形式多样的课程设置，提高花丝镶嵌行业的实践水平和传承能力，为京津冀退役军人就业创业搭建便捷桥梁，助推花丝镶嵌产业服务京津冀地区经济协同发展和京津冀文化建设繁荣兴盛。

自2019年起，学校紧紧依托学院专业群、工程师学院和产业学院优势，开展面向退役军人的职业技能和就业创业适应性培训，被认定为固安县、廊坊市及河北省三级退役军人职业培训基地，2022年成为首批“通武廊”退役军人培训基地。从2019年10月至今，培训退役军人近20期，涉及专业6个，人数300多，参训学员100%实现签约就业或自主创业。

未来，北京经济管理职业学院京津冀职业教育改革示范园区将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持创新发展、特色发展、高质量发展，全力打造职业教育改革的先行区、示范区，打造职业教育的“三大高地”，以实际行动谱写京津冀教育协同发展新篇章。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)