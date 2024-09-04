2024年8月31日，北京市玉渊潭中学举行开学典礼暨建校六十年素质教育成果展示活动。本次活动的主题为“教育强国：‘人工智能＋五育融合’赋能创新人才培育”。

北京市玉渊潭中学校长姚守梅在致辞中表示，六十年来，玉渊潭中学始终坚持“为学生的终身发展和人生幸福奠基”的办学宗旨，秉承“崇德、致爱、笃学、思辨”的校训，坚持“敦品为翠玉，砺学成渊潭”的精神追求，始终牢记“为党育人，为国育才”的初心使命，不畏艰难，砥砺前行，奋力开拓。玉中所塑造的传统、凝练的精神、成就的荣光、担负的责任，将以建校六十周年为新的起点，传递薪火，接续奋斗。

海淀区教委副主任唐建东表示，希望学校继续坚守“润玉至善 臻美致远”的办学理念，传承“敦品为翠玉 砺学成渊潭”的玉中精神，积极发挥玉中优势与潜力，进一步深化教育教学改革，充分利用人工智能技术和丰富的优质教育资源，不断创新育人模式，为学生的全面发展和个性成长提供更加坚实的保障。

海淀区委常委、区委副书记杨仁全在讲话中表示，新学年，希望玉中学子厚植家国情怀，为国运兴、国家强积淀的青春力量；希望全体教职员工牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向抱负，弘扬教育家精神，铸就新时代师魂。

在展示环节，AI小熊带领全场嘉宾和师生参观了焕然一新的玉中校园，回顾了学校的办学历史和校园文化。之后，异彩纷呈的师生素质教育成果展示活动拉开帷幕，活动共分为《追忆》《育见》《远航》三个篇章，学生社团、知名校友、教师队伍共同展示了学校践行“五育融合”，不断提升育人质量的优异成果。

玉渊潭中学教师赵丽敏表示，学校以科技为翼，融合德智体美劳，探索教育创新，学生在人工智能辅助下，展现出全面发展的蓬勃生机，他们的眼中闪烁着对知识的渴望与创新的火花。学校秉承“润玉至善 臻美致远”的教育理念，让每一颗心灵都得以滋养，每一份潜能都得以绽放，学校日新月异，学生全面发展。

未来，学校将继续秉承“五育融合”的教育理念，以科技为翼，以人工智能为桥，在新时代的浪潮中，将科技教育视为推动学生全面发展的关键力量，拓宽发展新赛道，提升校内教育服务质量，办人民满意的教育，在“成就教师，发展学生”中彰显玉中教育人的责任与担当。

来源：北京市玉渊潭中学

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