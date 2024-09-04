9月2日，北京市海淀区上地实验小学举行主题为“五星红旗映童心 我与祖国共奋进”的开学典礼。新学期，学校迎来了835名一年级“小豆包”。孩子们穿过矗立在红毯上的自省之门、自律之门、自主之门、自信之门和乐群之门，加入上地实验小学大家庭，开启成为“四自一乐好少年”的校园生活。同时，5236名上地学子在三校区各个会场翘首以盼，将用“快乐、自信、拼搏、进取”托起上地实验小学的明天。

开学前不久，上地实验小学得到天安门管委会的批复，同意把2023年10月13日建队日这一天在天安门广场升起的国旗授予学校保存。在开学典礼上，解放军战士擎旗入场，庄严神圣，少先队员代表伴着这面国旗，热情献词，表达各自的奋斗之心和报国之情。

在红领巾寻访红色基因和伟大成就的活动中，队员们不仅用微话剧的形式展现了自己学党史的成果，还带来了采访奥运冠军和寻访伟大成就的成果。

国家艺术体操队教练孙丹老师以互动问答的方式与少先队员们分享了在训练中遇到困难应该如何应对困难、解决问题的办法；国家艺术体操队队员王澜静和丁欣怡也表示，艺术体操项目是艺术在前、体操在后的，中国拥有五千年悠久的文化历史，所以在艺术方面的展现上，要创造属于中国人自己的风格，并通过体育这个窗口传递给全世界，做到真正的文化自信。

上地实验小学校长毛向军表示，天安门广场上升起的国旗是爱国意义的载体，希望同学们能珍视这面国旗，将它爱护好，保存好，眼中闪烁爱国光，心中激荡爱国情；希望上地学子珍惜时光，拥有健康的心态，强健的体魄，做到自省、自律、自主、自信、乐群，努力成为具备“四自一乐”品质的上地好学生；志存高远，勤于动手实践，追求卓越，成为未来社会的栋梁之才。

海淀区人大常委会党组书记、主任刘长利在讲话中表示，希望同学们始终牢记，人生最好的状态，是向阳生长，人生最美的姿态，是追光前行，在新学年弘扬奥运精神，争做强国少年。

新学期，上地实验小学通过开展意义非凡的开学第一课，给了孩子们用力成长，向前奔跑的信心和动力。学校将翻开崭新的篇章，奋进，起航！

来源：上地实验小学

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