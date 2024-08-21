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开学季来临

12306推出“学生预约购票服务”功能

2024年08月21日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月20日电  （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：开学季来临，为更好满足学生旅客出行需求，铁路部门在12306手机客户端推出“学生预约购票服务”“学生出行需求采集”两项新功能。

　　8月20日至9月8日每日5时至23时，铁路部门针对12306注册类型为学生的用户，在“我的”页面轮播区域增加“学生预约购票服务”入口，学生用户可提前预约乘车日期为9月5日至9月23日的车票。

　　对于已进入预售期，即9月5日之前的车票，按正常方式发售。如车票售罄，可使用候补功能。铁路部门将根据学生购票需求，合理配置运力资源，科学优化列车开行方案，最大程度保障学生旅客出行。

　　8月20日至9月23日，对于12306注册类型为学生的用户，登录后输入发到站、乘车日期，查询结果没有所需车次、中转推荐方案的，将在“中转”页面显示“学生出行需求采集”入口。

　　学生用户可为自己填报需求，也可代其他学生填报，可查询和删除本人提交的需求。铁路部门将密切关注学生旅客填报的出行需求，对没有直达车或没有中转方案推荐的需求重点分析研判，统筹考虑行车安全和运力资源，尽最大努力做好运输保障。

　　据介绍，学生旅客需提前填写学生优惠资质核验信息，方可享受上述服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 13 版）

(责编：李昉、李依环)

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