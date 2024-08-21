徐 航 胡 坚

华裔青少年在杭州体验传统陶艺制作。

陈星宇摄

“这是我第一次写毛笔字，手哆哆嗦嗦的，不过很有趣”“德寿宫很特别，再现南宋建筑与园林之美”“我认识了很多生活在其他国家的朋友，非常开心”……最近，浙江省杭州市迎来一群华裔青少年。短短几天时间，这座历史文化名城给他们留下了许多美好回忆。

2024年7月、8月，由杭州市侨联主办、浙江外国语学院承办的“2024杭州文化寻根夏令营”在杭州举行。两期夏令营各8天，共有来自美国、英国、法国、德国、日本等17个国家的62名华裔青少年参加。营员们徜徉在杭州的中国华侨国际文化交流基地、名人故居、非遗传承点、古村落等地，沉浸式感受源远流长的中华传统文化，近距离观察新时代中国日新月异的发展变化。

行程丰富，感受中华文化

“这次夏令营让我大开眼界！”来自澳大利亚的营员盛禾诚兴奋地说，“我出生在澳大利亚，之前从没在杭州长久居住过。这次夏令营课程丰富，让我体会到了中华文化的博大精深，也增强了对中华文化的认同感。今后有机会，我一定要再来杭州！”

“为了让孩子们在8天时间里对中华文化有尽可能深入的了解，我们做了很多准备，精心设计了夏令营的课程。”浙江外国语学院“一带一路”学院、华侨学院、国际学院党总支书记盛玲介绍，“今年的‘杭州文化寻根夏令营’准备充分，安排紧凑，内容丰富，希望孩子们能够不虚此行，有所收获。”

在这场“文化寻根”之旅中，杭州的绿水青山与人文底蕴给华裔青少年们留下了深刻印象——

逛名人故居，探寻杭州浓郁的人文气息。营员们参观了钱学森故居、郁达夫故居、范仲淹纪念馆，了解杭州名人的感人事迹和爱国情怀，从他们的故事中汲取精神力量。

探访博物馆，聆听厚重悠长的历史回音。营员们探访了良渚博物院、跨湖桥博物馆、西溪湿地博物馆、临安博物馆、江南水乡博物馆、西泠印社、德寿宫、杭州侨史馆等，了解杭州五千年文明史的发展变迁、杭州华侨华人的创业史和丰富的华侨文化。

看风景名胜，领略丰富的自然人文景观。营员们漫步在塘栖古镇、瓶窑老街、龙门秘境、瑶琳仙境等地，从古朴的建筑群和独特的自然风光中，见证历史的沉淀和大自然的鬼斧神工。

“这是我第一次参加夏令营。每天都有新奇的体验，收获很多！”来自西班牙的章馨诺说出了许多营员的共同感受。

广交朋友，促进交流互鉴

“在这次杭州夏令营中，我不仅学到了许多新知识，还交到了很多新朋友。”来自英国的营员王艺诚感慨道，“营员们来自世界各地，因共同的中华文化根脉紧密相连。通过在杭州几天的参观学习，我更为自己是中华儿女而自豪，也更加坚定了传承和发扬中华优秀传统文化的决心。”

年轻的朋友来相会。一张张充满自信的面孔，一次次友好热烈的交流，让此次夏令营活动洋溢着青春的朝气与活力。夏令营为华裔青少年们搭建起一座友谊之桥。如王艺诚一样，许多营员交到了新朋友，收获了温暖与快乐。

“来杭州参加夏令营期间，我认识了很多生活在其他国家的朋友。大家同吃同住，谈天说地，十分投缘。希望在夏令营结束后，我们还能保持联系。”来自匈牙利的徐瑞欣说。

夏令营期间，营员们体验了点茶技艺，学习了书法、国画、太极等国粹，尝试制作了陶瓷、纸扇、鲁班锁、桐庐灯彩、玉器等民俗艺术作品，充分感受到中华传统文化的独特魅力。

“看着泥土在手中旋转，最后变成自己想要的样子，太有趣了！”第一次学习中国传统陶艺的法国营员林煜棋说。

来自德国的营员丁琳也爱上了陶瓷艺术。“这是我最喜欢的活动！”她说，“我对这次夏令营很满意。我了解了许多杭州故事和中国故事，中华文化令人着迷。”

充满江南风情的余杭油纸伞也吸引了不少孩子的注意。“自己动手画的纸伞很漂亮！”营员们在体验余杭油纸伞绘画的过程中纷纷感叹。

各美其美，美美与共。主办方表示，夏令营期间，来自世界各地的华裔青少年们不仅亲身体验了中华传统文化，更在多元文化的碰撞与交流中，开阔了视野，增进了理解，学会了如何欣赏文化差异，尊重文明多样性，更深刻地理解了交流互鉴的重要意义。

以侨为桥，讲好杭州故事

华裔青少年们的创新活力给夏令营老师留下了深刻印象。“他们活泼开朗，很有创意。”夏令营班主任邱畅说，“我在课堂上观察到，孩子们在老师的指导下，积极开展小组合作，完成了许多极具创造性的作品。”

“看到孩子在夏令营期间制作的精致作品集，我很感动。”德国营员陈亮的妈妈看到孩子的夏令营作业后十分欣慰，“在短短几天时间里，孩子们能深入感知中华文化，带回这么多快乐的回忆，收获远超预期。希望我的孩子能成为中德文化交流沟通的桥梁纽带。”

作为家长代表，挪威中国和平统一促进会会长马列参加了闭营仪式。他说：“此次夏令营将杭州的历史文化与现代发展真实地展现在孩子们面前。他们有机会近距离感受祖（籍）国的文化底蕴与发展活力。相信他们一定会受到启发和鼓舞，成长为推动中外文化交流的重要力量。”

文化寻根，寻的是身份认同。主办方表示，此次夏令营的成功举办，进一步加深了海外华裔青少年对中华文化的认知和热爱。相信他们能够成为促进文化互鉴共融的积极力量，能够在未来的国际舞台上，讲好杭州故事、中国故事，为推动中华文化的海外传播及世界文化的繁荣发展作出更多贡献。

浙江是全国重点侨乡。近年来，浙江外国语学院一直致力于研究浙江侨情，并面向海外华裔新生代开展中华文化传播活动。该学院负责人表示，下一步，将在杭州市侨联的支持下，会同西湖区侨联等区县侨联，继续发挥“以侨为桥”的独特优势，积极搭建平台，提供服务，持续推出丰富多彩的文化交流活动，服务广大归侨侨眷、海外侨胞、归国留学人员，将中华文化的种子播撒到全球各个角落，为推进中国式现代化和民族复兴伟业贡献力量。

(责编：李昉、李依环)