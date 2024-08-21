本报澳门8月20日电 （记者富子梅）“2024横琴粤澳深度合作区人工智能大赛暨澳门国际邀请赛”20日在澳门培正中学开幕，来自粤港澳大湾区以及新加坡、日本、葡萄牙、马来西亚等国家和地区120所学校和机构的426名选手参赛，其中包括澳门本地17所学校的102名选手。主办方介绍，本届大赛“一赛两地”——8月在澳门举行国际邀请赛，计划11月在珠海国际会展中心举行总决赛。赛事旨在为国内外青少年提供一个国际化、高水平的交流与竞技舞台，提升国内外青少年科学素养和动手实践能力，加深科技文化交流融合。

据悉，本届赛事竞赛项目涵盖3D数字编程创作、人工智能操作竞技对抗以及机器人设计与工程实践等内容，并按年龄段划分一阶、二阶、三阶赛事，覆盖了从小学到初中各年龄段学生。比赛还引入了“数字孪生”技术，通过模拟室外环境，实现智慧农业、机械参数调节等现实场景的真实投射。这一创新设计打破了传统“任务式”单一操作的限制，更加灵活地考察青少年的人工智能应用知识储备以及综合解决问题能力。

赛事由深合区行政事务局、深合区民生事务局、珠海市教育局和珠海市科学技术协会主办，澳门教育及青年发展局合办。

(责编：李昉、李依环)