两岸大学生在新闻营开营仪式上合影。

新华社记者 连 振摄

新华社呼和浩特8月20日电 （记者尚昊、刘岚涛）以“一起向未来——全媒体时代两岸未来新闻人的机遇和挑战”为主题的第三十届海峡两岸大学生新闻营20日在内蒙古自治区呼和浩特市启动，来自大陆10所高校和台湾8所高校的近200名大学生参与。

本届海峡两岸大学生新闻营由中国记协和台湾“中国新闻学会”、世新大学联合主办，为期11天，将在内蒙古和北京两地举行。活动中，两岸大学生将同吃同住同学习，通过文化研习、主题讲座、媒体参访、短视频摄制等多种活动形式，感受中华优秀传统文化，体验新媒体新技术对新闻事业发展的助力与挑战，交流思想、增进了解、建立友谊。

中国记协书记处书记田玉红在致辞中表示，两岸同胞同属中华民族，在新的历史时代，我们对民族有共同的责任、对未来有共同的期盼。两岸青年好，两岸未来才会好。希望同学们多走多听多看、多交流多思考，加深对自己血脉和家园的了解，加强专业能力的积累和提升，一起为推动新闻事业转型发展、为中华民族伟大复兴贡献青春力量。

台湾“中国新闻学会”副秘书长、世新大学副校长李功勤在致辞中表示，尽管两岸关系受到疫情与政治纷扰的影响，但是台湾年轻人前往大陆交流和学习的热情依然高涨。两岸年轻人相互交流不可或缺，这是增进两岸同胞福祉的基础。台湾同学抵达大陆，受到大陆同龄人热情接待，让人倍感温暖。

自2004年起，海峡两岸大学生新闻营在两岸轮流举办，覆盖大陆和台湾绝大多数知名高校新闻院系，成为海峡两岸新闻学子专业交流、情感交融的重要平台。

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