本报记者 白光迪

2024年“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动集中展演现场。

2024年“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动集中展演现场。

2024年“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动集中展演现场。

（本文配图由主办方提供）

展演前，工作人员给小演员梳妆。

“我们的田野，美丽的田野，碧绿的河水，流过无边的稻田。”灯光亮起，大幕拉开，来自全国多地的15支少儿合唱团排列舞台中央，齐唱《我们的田野》，现场大屏幕上同期播放着其他省、自治区、直辖市的优秀选送视频作品，以“云合唱”的形式拉开集中展演的序幕。

8月16日，2024年“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动集中展演在江苏南通举办。展演由“童声颂山河”“童韵绘年华”“童心向未来”等篇章组成，以现场演唱、视频展播等形式，全面展现少年儿童对祖国的热爱、对生活的赞美、对时代的歌颂和对未来的憧憬。

今年5月以来，由中央精神文明建设办公室等7部门联合主办的“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动在全国各地火热开展，吸引9.3万个少年儿童合唱团队、2017万多人次少年儿童参与。合唱活动充分发挥美育的独特作用，组织广大少年儿童传唱歌颂党、歌颂祖国、歌颂中华民族、歌颂家乡的优秀歌曲。

一次全国性合唱活动背后有哪些故事和亮点？近日，本报记者深入江苏南通，挖掘童声背后的故事。

发于江苏唱响全国

暑假期间，江苏省南京市天正小学排练厅里，合唱团的孩子们正在紧张排练歌曲《和平的童谣》。注重音色、音准的同时，这次展演还加入了动作展示，这对他们来说是一次全新体验。

“气息打开，表情饱满。”合唱团团长谢婷纠正着孩子们的动作，她告诉记者，这已经是天正童声合唱团第三次参加“童声里的中国”活动。

“童声里的中国”由南通通州发端，自2006年起步以来蓬勃发展，从地方萌芽，到江苏全省开花，再到如今在全国各地火热开展，“童声里的中国”已经走过18个年头。当初为何要组织举办这样一个活动？南通市通州区文联副主席、“童声里的中国”少儿艺术创研活动基地副主任张锋回忆，2006年，当地调研发现，孩子们唱的童歌童谣大多还是几十年前的老歌，与当下社会发展与生活存在一定程度上的脱节。

在这样的背景下，首届“童声里的中国”新童谣征集活动从通州发起，1.23万份投稿从全国各地涌到这座中国东部的沿海小城。“我们当时明白，这代表着全国人民的心声。”张锋说。

18年来，每届“童声”都有主题，每个主题里都有“中国”——“祖国献您一首诗”“唱支歌儿给党听”“放飞中国梦”……以童谣创作起步，“童声里的中国”呈现形式日渐多元，文化名片被不断擦亮。除了传统童谣儿歌创作，“童声里的中国”活动持续更新艺术表现形式，推出了《田梦儿》《青铜葵花》《草房子》等深受儿童喜爱的儿童剧作品，还制作了《向日葵中队》等儿童电影。

“江苏所打造的这张文化名片，非常适合在全国推广。”江苏省音乐家协会主席杜小甦认为，江苏10多年的探索为各地开展儿童类文化活动积累了丰富的成果经验，今后相信“童声里的中国”会载着全国少年儿童的梦，驶向更为广阔的远方。

歌声情感萦绕耳畔

系腰带、配头饰、点淡妆……来自云南玉溪若水童声合唱团的团员王子涵正在作上台前的准备，她的眼神中闪过些许紧张，因为今天有位特殊的观众来观看她的演出。

“彩云之南，我心的方向。孔雀飞去，回忆悠长。”悠扬的歌声伴着舞蹈让人仿佛置身于西南边陲的风情之中。观众席上一位女士望着舞台，眼角已泪花闪烁——她是王子涵的母亲。

王子涵的母亲常年在江苏务工，一年只能回家两次，“我与子涵总是聚少离多，得知她在南通演出之后，早早就想来看。”子涵妈妈告诉记者，子涵在参加合唱团之后性格开朗了许多，也交到了许多新朋友，合唱为子涵打开了一扇窗。此时，“童声”飞越数千公里，让母女团聚。

这次“童声里的中国”活动邀请到多支少数民族合唱团，孩子们因为参加活动开阔了视野。“在这里遇到了很多其他地方的小朋友，也学到了很多知识，希望以后还能参加这样的活动。”来自内蒙古自治区呼伦贝尔五彩儿童合唱团的马悦苒说。这是马悦苒第一次感受到有别于家乡的文化风情，从书本里学到的知识在她的脑海中慢慢清晰、深刻起来。

“童声”相伴，不仅是艺术的享受，更是心灵的灯塔、成长的指引。在展演过程中，各个儿童合唱团一同排练演出，孩子们之间加强了沟通，用歌声增进友谊。在《童声里的中国》《我们的田野》等曲目上，大家手拉手，共唱一首歌，充分感受到中华民族一家亲的温暖氛围。“也希望在今后的活动中，邀请各地的合唱团来到我们美丽的大草原。”呼伦贝尔五彩儿童合唱团团长佟智峰认为，在活动中老师们同样受益匪浅，“先进的合唱技法和艺术表现形式让我们大开眼界，这样的展演交流对合唱团是一次长足的提升”。

后台化妆间内，天津小海豚听障儿童合唱团成员朱佳艾正调整着自己的人工耳蜗，与同台演出的广东广州儿童合唱团小伙伴交流排练心得。这支由佩戴人工耳蜗或助听器的听障儿童组成的合唱团，将在此次展演中带来一首《你笑起来真好看》。

“音乐不仅帮助我更好地康复，更给予我面对挑战的勇气。”朱佳艾目光坚定，对于这次展演充满信心。从开始练习时的怯懦，到如今登台时的落落大方，合唱团中的“小海豚们”用比常人多几倍的努力，诠释着生命之歌的力量。

探索儿歌发展新路

展演当晚，江苏省大剧院专门为“童声里的中国”活动创作的《中国，你是最美的歌》成为第一篇章的序曲，随后内蒙古自治区、云南省、上海市的童声合唱团为观众带来一组少儿歌曲。观众沉醉在孩子的歌声中，仿佛置身于祖国的大好山河，时而徜徉在葱郁的大兴安岭，时而驰骋在苍茫的内蒙古草原，时而去彩云之南领略当地的神奇，时而走进烟雨江南品味浓浓诗意……

形式丰富是这次展演的一大特点。展演打破传统少儿合唱活动重声音、轻表现的形式，强调视觉画面以及舞台表现力，加入地方戏曲、器乐演奏、情境表演等，融合多民族特色文化，借助现代化舞美技术，为观众献上一场极致的视觉享受。“展演还针对每支曲目的风格特点，打造了个性化、具有标识性的舞台呈现方式，并结合灯光、置景等技术手段的运用，实现团队转场的无缝衔接。”展演总导演常晓清说。

“这次展演形式非常新颖，更具有视觉艺术上的冲击力。”南京小红花艺术团合唱团常任指挥、声乐指导沈晓燕表示，这次活动对于合唱团也是一次全新的挑战——在保持音准、音色的基础之上，如何合理自然地加入表情和肢体动作，这对孩子们提出了更高的要求。

一台精彩纷呈的视觉盛宴，离不开高质量曲目的选送。本次展演曲目来源渠道多样，既有“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动推荐曲目，也有一定影响力和较高艺术性的主旋律童声合唱歌曲，同时还加入了各地合唱团具有代表性且符合活动主题的现有成熟曲目。

一个时期以来，儿歌发展曾出现成人化、流行化的趋势，“童声里的中国”为儿歌的发展探索了一种新的思路。“今年‘童声里的中国’少年儿童合唱活动系统梳理了新中国成立以来的经典儿童合唱曲目，另一方面汇编党的十八大以来原创优秀少儿合唱曲目，代表了中国儿童合唱的最高水平，对中国儿童合唱事业发展作出重要贡献。”中国音乐文学学会副会长杨启舫说。

据悉，下一步，“童声里的中国”将探索更为广泛的曲目征集平台渠道，让更多创作者加入儿童歌曲的创作中来。

“我们可以借助新媒体短视频平台，邀请大家对儿童歌曲相关主题进行二次创作，将曲目征集渠道拓展到全网络范围，同时可以加入短视频、剧本演绎等多种艺术呈现形式，让儿童歌曲真正爆火出圈。”杨启舫说。

(责编：李昉、李依环)