本报电 （记者刘峣）日前，一场关于“精英运动员全方位发展”的研讨会在位于法国巴黎的奥林匹克之家举行。研讨会由香港浸会大学主办，数十位来自不同国家的体育、教育界人士参加。与会嘉宾结合自身运动生涯经验，探讨并分享运动员应当如何规划职业生涯、退役后如何实现身份转换以及怎样更好地回馈社会。

世界奥林匹克选手协会主席乔尔·布祖在研讨中表示，奥林匹克是一生的事业，运动员需要投身自我于更高的目标。对于奥运选手的支持，应分为认同、联系、支持和回馈四大部分。

国际奥委会运动员委员会副主席、国际奥委会委员柳承敏介绍了由国际奥委会运动员委员会支持发起的“运动员365职业生涯+”计划（Athlete365 Career+），该计划聚焦运动员未来发展，通过职业规划工作坊，为运动员提供接受教育的机会，通过搭建交流平台，帮助他们顺利过渡到未来的职业生涯。从2005年开展以来，该计划已帮助全球5.6万名运动员开启了赛场之外的“第二人生”。

世界反兴奋剂机构（WADA）副主席杨扬介绍了她与中国红十字基金会共同发起设立的体育公益专项基金“冠军基金”，该基金旨在关注运动员职业发展和青少年体育教育。“冠军不只是一块金牌和荣誉，更是一种能力和素质，希望青少年和退役后的运动员能够在冠军精神的激励下成为更好的自己。”杨扬说。

研讨会期间，香港浸会大学发布了“奥运运动员入学计划”。从2025-26学年起，该校将与世界奥林匹克选手协会合作，为参与奥运或相同级别比赛的现役或退役运动员提供本科学段的学历培训，帮助他们从精英运动员生涯转型至其他事业发展。

(责编：李昉、李依环)