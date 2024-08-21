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踏浪起舞 共赴青春之约（千行百业看海归）

本报记者 孙亚慧
2024年08月21日08:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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张菘蓓在冲浪中。
董慧君摄

唐宁馨在冲浪中。

唐宁馨用镜头记录自己的旅途故事。
本文照片均由受访者提供

比人高出许多的大浪成群而来，像清澈光滑的淡蓝色镜面，蓝绿白相间的海浪借着足够的风力，聚合成奔涌的浪墙。

紧张、惊叹、震撼……等浪区的人们总会经历这样的心路历程。而慢慢地，在日复一日的练习之后，他们会以更从容的姿态拥抱海洋，用更平顺流畅的动作借助浮力，跃上浪板、冲几道浪，顺着浪壁享受一段“骑浪”时光。

对于留美海归张菘蓓和唐宁馨来说，介绍与推广冲浪文化如今成了她们生活里的重要一部分。近年来，随着海归就业创业领域多元化趋势愈加明显，更多海归开始将爱好变为事业，张菘蓓与唐宁馨，一个在海南陵水、一个在广东惠州，都选择了用镜头和文字记录自己与冲浪、与自然的故事。

“闻出”海的味道

同许多冲浪爱好者一样，张菘蓓习惯早起。清晨五六点钟，空气中的味道开始混杂，咸湿的海风、冲浪板上的蜡味与防晒涂抹的气味共同构成了感官信息。张菘蓓说，此刻，冲浪的“味道”变得具象，但这种气味又在时刻变化。

在海南陵水，来这里冲浪的人并不像名声在外的万宁那么多。一些冲浪爱好者认为，这里的浪况不错，细沙浅滩，可以很好接收到季风的能量，初学者和进阶选手都能各得其乐，这也正是张菘蓓喜欢陵水的原因。

2016年，从美国加州大学圣地亚哥分校传播学专业毕业后，张菘蓓曾在上海一家公司工作过一段时间，负责新媒体运营。写字楼里的白领生活平静却又单调，她隐约意识到，这并不是自己想要的生活状态。

从2017年年初第一次接触冲浪开始，张菘蓓就喜欢上了这项充满刺激与挑战的水上极限运动。在瞬息万变的大海里，冲浪者等待着最好的时机抓浪，即便是久经风浪的好手，也免不了时不时被浪头“揍一顿”。这是一项人与自然始终处于互动中的运动，冲浪者勇搏风浪，寻找或长或短的掌控力。

工作4年后，张菘蓓得到了一份与冲浪有关的工作邀约，为一家冲浪品牌做线上内容运营，她用很短时间就做出了离开上海的决定，前往海南。

“我在海南遇到了许多同样很喜欢冲浪的朋友，大家因为热爱而相遇。”张菘蓓说，来到陵水几年后，如今的她，又开启了新的人生阶段——全职运营自己的自媒体账号，分享自己的日常生活，介绍冲浪文化。

在小红书平台，张菘蓓运营的账号“伊莎蓓拉”已经积累了1.2万粉丝，内容分门别类按“冲浪旅行”“冲浪课初体验”“冲浪入门技巧”等词条区分。知识触类旁通，作为“户外博主”进行自媒体内容创作时，张菘蓓学了4年的传播学知识派上了用场。哪些视频点击量更好，是单纯介绍运动还是将自己的故事串入讲述？哪些文案更容易引发读者的阅读兴趣乃至共鸣，是短平快的行文方式还是更舒缓、平和地撰文？从背景音乐到字幕条样式，张菘蓓都花了不少心思。

“我想做好一个‘传递者’，让冲浪作为一个锚点，向读者和观众传递这项运动背后朴素的人与自然的关系。冲浪是这样一种运动：前半个小时看上去浪况不错，回屋换身衣服下海，刚冲了三五道之后，浪况就不好了。一会儿可能会好，也可能接下来几天都不好。但对于冲浪者来说，只需全身心投入做好此刻的判断，因为抓住好浪的一刻转瞬即逝。”张菘蓓说。

用镜头记录沿途风物

2017年，在美国加州圣迭戈的海岸线刚接触冲浪时，唐宁馨常被误认为来自日本。“因为那时候当地亚洲面孔的冲浪者确实不多，多数是日本人。”当得知她是中国人时，许多人充满好奇——“中国也有很多人喜欢冲浪吗？”“中国什么地方适合冲浪呢？”

“我就会掏出手机，给他们展示海南的浪，我说，‘这里的浪很好，有机会你们可以去试试。’我跟几个当地朋友刚认识不久，海南的照片让他们很兴奋。”回想当时，唐宁馨乐呵呵地说。

彼时，唐宁馨正在攻读波士顿大学公共关系专业硕士研究生。平日里爱好摄影的她，在运动和艺术之间找到了良好的平衡：她逐浪于全球那些知名或小众的浪点，用镜头一次次记录下沿途风物。

2021年，唐宁馨成为广东惠州一所高校的摄影课教师。闲暇之余，“斜杠青年”将自己冲浪旅行中拍摄的素材剪辑成短片发布：她与同伴寻找风向和风力的迹象，划向一处又一处浪壁；他们背着塞得满满当当的旅行背包，朝着下一个山脉开拔。

在哔哩哔哩平台上，唐宁馨运营的“tjna流浪记”账号发布的视频内容累计播放量已达72.7万次。单个视频点击量最高的一期在去年10月，达14.4万次，她记录下自己在越南的旅行。在岘港慢节奏的小镇冲浪、在会安古镇过中秋节、搭车过程中会说中文和粤语的越南司机、森林茂密掩映云中的人间秘境……

“这期视频的点击量让我很惊喜，或许这种以第一视角代入的作品是观众更感兴趣的。”唐宁馨说，她很关注观众的评论，会适时调整内容风格。“我很喜欢做幕后工作，单纯用镜头记录，不太喜欢拍自己。不过，做自媒体博主和做纪录片不一样，要想让大家看到我的作品，需要先看到我的性格，我是怎样的人。把‘我’放入我的作品，的确是个不错的方式。”

冲浪为媒，唐宁馨认识了不少来自世界各地的冲浪爱好者。“每当告诉大家我来自中国的时候，都特别自豪。”唐宁馨说，在国外，她也曾遇到过刻板印象很重的离谱发问，“有人问我，‘是不是没有护照？’‘因为中国人都没有护照’。”听罢，唐宁馨淡淡地回答：“没有护照我是怎么来的呢？去中国看看吧，我们的海岸线很漂亮，冲浪的人也很多。”

“绝大多数浪友是友善的，大家是很好的朋友。我邀请他们来中国，同样，当我去对方所在国家冲浪的时候，他们也会热情招待来自远方的朋友。”唐宁馨说。

拓宽更多边界

今年6月，得益于便利的免签入境政策，唐宁馨的意大利朋友Chico开始了自己的“China Travel 中国游”。作为东道主的唐宁馨，第一站就带Chico去了惠州的双月湾冲浪。

“Chico之前从没来过中国，亲眼见过之后，他对这里的发展速度之快赞不绝口。入境期限到了，Chico回了趟意大利，现在又回来了。这次，他想来深入考察一下，看中国适不适合自己长期居住。”唐宁馨说。

如今的她，也在“斜杠”身份中找到了更多平衡点，唐宁馨用镜头记录生活，也希望能把更多技巧带给学生。“常有人说，很难把我的老师身份与冲浪者的身份相联系。这从不矛盾，我希望能拓宽更多边界，海水滋养了我。”

在陵水，张菘蓓还在继续精进自己的踏浪技术。转弯时，她的冲浪板变得更利索，人微微拱起背，舒展手臂，风格流畅优美。

运动也在一定程度上改变着张菘蓓的性格。“我算是一个思虑较重的人，以前在成长过程中，很容易思前顾后、犹犹豫豫，不去做很多事情，或者在做之前就否认自己。有时会过于追求‘所谓完美’的结果，结果压力很大，结果也不一定好。现在好多了，人在面对海浪时没有纠结的时间。”

前不久，张菘蓓新接了一部出版社英文瑜伽书的翻译工作。一边是海洋，一边是文字，在她看来，追逐海浪的起伏，和对着电脑做案头工作，在这两种截然不同的状态之间切换，反而让自己感到平衡。“它们都使我专注，能让心迅速安静下来。冲浪和翻译工作时间分配大致相当，都是我喜欢的事。”

巴黎奥运会上，来自大凉山的15岁小将杨思琪只身一人前往塔希提冲浪比赛，让中国人的身影出现在奥运冲浪的赛场上。8月1日那晚，人在海南的张菘蓓和正在俄罗斯拍摄纪录片的唐宁馨，都在关注着杨思琪的表现。

“能第一次站上奥运赛场已经非常了不起。这是很好的契机，我相信未来会有更多国人愿意体验并喜欢上冲浪。”张菘蓓说。

逐渐西沉的阳光洒向波涛，漫上浅滩、漫上礁石，在唐宁馨的镜头里，浪板在脚下快速左划右划，冲浪者的剪影在海面上翩飞起舞。

来日清晨，他们会迎着风浪再次出发，拥抱海洋，踏浪前行。

(责编：李昉、李依环)

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