原标题：山东科技大学：守好师德师风建设“责任田”

“6天的研修学习，不仅帮我提升了业务素养，还坚定了我‘讲好一门课、站好育人岗’的信念。”山东科技大学（以下简称“山东科大”）储能技术学院青年教师崔伟伟，与记者分享了他近日参加青年教师暑期研修班的收获。

今年是山东科大开设青年教师暑期研修班的第4个年头，42名青年教师利用暑假时间，通过现场体验教学、实践研修考察等形式，不断提升师德修养。

近年来，山东科大在推动师德师风建设方面不断创新，特色活动层出不穷。学校优化顶层设计、丰富活动形式，构建全方位的师德提升体系，引导教师守好教书育人的“责任田”，营造师风好、教风好的校园环境。

特色活动成效显著

师德师风是评价教师队伍素质的第一标准，它不仅关乎教师的职业道德与行为规范，更直接影响到学生的成长成才以及教育环境的健康发展。

“我的大学因遇见您变得更加精彩”“我能有今天的成绩，得益于您的关爱”……翻开山东科大数学与系统科学学院教师刘洪霞珍藏的留言本，学生们的暖心留言令人感动。这是山东科大塑造优良师德风貌的一个缩影。

山东科大党委副书记刘明永说，学校通过多种途径加强师德建设，举办师德模范评选、师德宣讲活动及“走近榜样”等系列活动。

谈及亮点活动，刘明永介绍，学校充分挖掘校史中的师德故事，编辑出版《科大故事》等书籍滋养教师心灵。学校还开展“最美教师”“教书育人楷模”等评选活动，建立师德动态数据库，让学生成为师德评价的主体。

“我与学生时常通宵达旦在实验室备赛，这无形之中拉近了我们的距离……”近日，在山东科大“山海泉”师德宣讲会上，“最美教师”称号获得者高正中分享了他与学生并肩作战、共创佳绩的故事，展现了深厚师生情谊与丰硕育人成果，进一步彰显了学校师德建设的成效。

“学校把政策引导和制度约束相结合，强化全员、全方位、全过程师德养成，形成教育、宣传、考核、监督、奖惩联动贯通的师德建设长效机制。”山东科大党委常委、教师工作部部长李克周说。

“软”约束变为“硬”标准

青年教师初登讲台，缺乏教书育人经验，往往存在重科研轻育人等倾向，怎么破解？山东科大校长曾庆田表示，只有出实招、求实效，严把青年教师教学质量关，才能确保育人质量。

“让学生在工程一线收获成长”，是山东科大教授张广超挂在嘴边的一句话，在他的每个项目中都活跃着学生的身影。张广超自2017年到山东科大任教以来，迅速崭露头角。35岁时，他被破格聘为教授，36岁担任博士生导师。从青年教师成长为博士生导师，张广超仅用了不到7年时间。他的快速成长，离不开山东科大对青年教师的体系化培养。

山东科大把锤炼师德作为新进教师的“第一课”，通过开展青年教师教育教学导航计划、师德师风专题培训班等特色活动，涵养青年教师师德师风。同时，该校为青年教师配备导师，开展老教授“传帮带”活动，一对一精心指导。

中国科学院院士、山东科大教授宋振骐虽年近九旬，仍经常走进课堂和实验室，向青年教师传授育人经验。他带领的教学团队今年荣获“山东省高校黄大年式教师团队”称号。

“师德师风建设关乎教师队伍的整体形象。我们要从顶层设计、课堂教学、青年教师培养等方面下功夫，构建系统的师德教育体系，将‘软’师德转化为具体可行的‘硬’标准。”山东科大党委书记罗公利说。

为了让师德约束“看得见”，山东科大成立教师工作委员会，构建六级师德建设体系，完善教学督导、学生评教等一系列规章制度，形成联动贯通、层层落实的师德建设网。此外，学校还制定师德负面清单及失范行为通报警示办法，对教师在学术道德、教育教学、生活行为、廉洁自律等方面的失范行为实行“一票否决制”。

“这些具体而有力的措施，使教师们对师德要求有了更清晰明确的认识，让师德标准真正‘看得见、摸得着’。”李克周说。（记者 宋迎迎 通讯员 韩洪烁 朱文峰）

(责编：李昉、李依环)