原标题：“圆梦工程”开启乡村学子科技之旅

8月13日，“圆梦工程”百名乡村学生暑期科技实践活动在中国科学院文献情报中心举行开营仪式。来自甘肃、河北、河南、湖南四省的乡村中小学生，将参观中国科学院多个院所、学习“两弹一星”精神、聆听专家讲座，享受一段丰富多彩的科技实践之旅。

本次活动是中宣部文明培育局委托中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心具体实施的2024年“圆梦工程”——农村未成年人心理健康教育志愿服务项目的核心组成部分。

中国科学院心理研究所纪委书记刘斌在致辞中对学子们提出殷切期望。“我们希望通过这一活动，让同学们能够更全面地了解科学、认识世界，进而拓宽视野和思路。我们相信，更广阔的视野和更丰富的经历，将为同学们插上梦想的翅膀，以梦想引领学习方向，以梦想护航心理健康，帮助同学们成为适应未来社会发展的优秀人才。”刘斌说。

河南省委宣传部文明培育处副处长杨静代表带队老师发言。杨静说，这项活动让农村的孩子们有更多机会接触中国顶尖的优秀人才，有利于促进农村未成年人身心健康发展。

来自甘肃省定西市通渭县第一中学的张越作为学生代表发言。他说：“作为中国青年，我们要立足新时代、新征程，以青矜之志，履践致远；要以星火之聚，点燃青春之光。”

中国科学院软件研究所智能博弈重点实验室的直博生于卓浩分享了学习经验和科研心得。他鼓励同学们迎难而上，学习老一辈科学家的高尚品质，以他们为榜样奋斗终身。（记者沈唯）

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