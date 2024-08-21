人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我科学家研究发现：蜘蛛操纵萤火虫发光诱捕猎物

2024年08月21日08:02 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我科学家研究发现：蜘蛛操纵萤火虫发光诱捕猎物

记者近日从华中农业大学获悉，该校付新华教授团队与湖北大学李代芹教授、张士昶副教授团队在国际学术期刊《当代生物学》上发表了最新研究成果：某些蜘蛛能够操控并利用萤火虫发光信号，进而诱捕更多萤火虫。

研究发现，常见的结网型蜘蛛——大腹园蛛，会操纵触网的雄性边褐端黑萤，通过缠绕和注射微量毒素使其产生变化。被操纵的边褐端黑萤原本用两节发光器在空中飞行发出多脉冲的雄性展示求偶信号，但在蜘蛛的操纵下，它们只用一节发光器闪光，模拟雌性求偶单脉冲信号，从而吸引更多雄萤前来求偶交配，最终导致触网被捕。

付新华在20年前注意到，许多蜘蛛网中的萤火虫都是雄萤，没有雌萤。他进一步发现，多种结网蜘蛛都有类似的行为，认为这是一种普遍的新型捕猎策略。经过多年的野外实验，付新华团队联合蜘蛛行为学专家李代芹和张士昶团队证实了这种行为的存在。

研究团队发现，当在蜘蛛网上放置正常发光的雄性边褐端黑萤时，大腹园蛛会进行典型的操纵行为，并长时间等待；而当发光器涂黑的雄性边褐端黑萤放置在网上时，大腹园蛛则直接取食，不进行操控。经过操纵的萤火虫明显比其他组别的雄萤吸引更多雄萤触网，而萤火虫发光器涂黑的对照组和去除蜘蛛的对照组，则很少或者几乎没有吸引到雄萤触网。

研究人员同时用红外相机和光电倍增管拍摄边褐端黑萤雄萤在空中飞行闪光频率、雌萤在草丛中的求偶闪光频率及雄萤被操纵后的闪光频率，并用分析软件进行分析对比。分析发现，边褐端黑萤雄萤在空中发出多脉冲的闪光频率，而被蜘蛛操纵后则发出类似雌萤在草丛中求偶的单脉冲闪光频率。

研究团队推测，尽管结网型蜘蛛的视力较差，但它们能够感知萤火虫的闪光信号，并采取不同的操纵、捕食策略。蜘蛛的毒素可能会影响萤火虫控制闪光信号的神经系统，使信号发生改变。这种蜘蛛操控萤火虫的行为可能是通过进化形成的，蜘蛛通过操控触网的雄萤并注射毒液，使其闪光信号变得类似雌性，从而获得更多猎物。这一行为的遗传和保留仍需进一步研究。（记者王建宏、张锐 通讯员匡敏）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部