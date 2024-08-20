人民网北京8月20日电 （记者孙竞）记者今天从人民教育出版社获悉，人教社日前启动“逐梦”系列主题科普丛书，首册图书《逐梦苍穹——写给青少年的中国空间站故事》（以下简称《逐梦苍穹》）在2024南国书香节期间正式发布。

据介绍，“逐梦”系列主题科普丛书是人教社为做好新时代科学教育工作而策划的青少年科普读物。丛书以中国空间站、港珠澳大桥、港口与船舶、核电与水电、中国天眼、飞机制造等为分册主题，力求引导青少年感受现代科技魅力，提升科学探究兴趣，帮助青少年树立正确的价值观与科技报国的远大抱负。

《逐梦苍穹》一书介绍了中国空间站的发展历程、组成部分、主要功能，航天员的工作生活、科学实验等，讲述航天科学家动人事迹，弘扬载人航天精神。除了《逐梦苍穹》外，该系列丛书的其余分册在陆续编写中。

中国教育学会常务副会长、教育部基础教育司原司长吕玉刚表示，希望这套丛书能够激发更多青少年对科学的热爱和追求，也期待社会各界共同关注和支持青少年科学教育事业，为培养具有科学创新精神和创新能力的新时代青少年贡献智慧和力量。

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