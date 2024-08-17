为深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，充分用好北京思政教育资源和援藏平台，在拉萨市教育局的热情邀请下，在北京援藏指挥部的关心支持下，北京市委教育工委、北京市教委从北京市大中小一体化示范教育基地遴选10人组成“助力拉萨推进大中小思政一体化建设项目”专家团队与拉萨学校思政课教师进行一体化式听课、交流，学科研讨活动。

8月14日，思政援藏专家分别来到拉萨北京实验中学、拉萨北京中学交流访问。两所学校完备的教学设施、先进的教育智慧数字化校园平台系统给专家们留下深刻印象。这是近年来国家对西藏自治区基础教育投入和北京援藏常态化开展结出的硕果。

交流期间，拉萨北京实验中学思政课教师赵兰和拉萨北京中学思政教师李东红分别以“改革开放促发展”和“弘扬中华民族精神 铸牢中华民族共同体意识”为主题进行教学展示。专家们高度肯定两位教师对新课标、新课程、新教材的把握程度，认为两位教师的展示体现了思政课的思想性、针对性和亲和力，做到了将新时代故事融入课堂，贴近学生思想、学习和生活实际。

课后，北京援藏干部同拉萨北京中学师生进行了亲切的交流，强调思政课要注重对学生政治认同的培育，以中国特色社会主义取得的举世瞩目成就为内容支撑，引导学生在潜移默化中牢固树立中华民族一家亲的理念，铸牢中华民族共同体意识。

研讨过程中，专家们还就如何更好地利用好课内课外教学资源，如何打造大思政课，如何提升思政课的亲和力等方面提出具体、可操作、接地气的建议。参会老师纷纷表示受到极大启发，在今后的教育教学中将努力践行。

京藏两地大中小学思政课一体化交流合作，作为教育援藏的创新方式，为京藏两地教师互相坦诚交流、相互启发碰撞提供了优质平台。未来，京藏两地将汇聚更多优质教育资源，聚力实现京藏融合，同心实现育人目标，培养更多能担当民族复兴大任的时代新人，为我国民族团结事业谱写新篇章。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)