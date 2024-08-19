人民网北京8月19日电 （记者李昉）18日，2024全球智慧教育大会在京开幕。大会以“教育变革与国际理解”为主题，邀请国内外教育界、科技界专家学者和一线教师，探讨和分享智慧教育新理论、新技术、新观点、新成果。

教育部副部长王嘉毅表示，“我们已进入智能时代，特别是近两年生成式人工智能的快速发展，向我们展示了人工智能改变人类生产生活及教育方式的巨大潜能，人类即将迎来人机协同的文明新形态。”同时，他提出三点倡议：一是加强政策对话，携手推进智慧教育发展；二是加强资源共享，促进教育更加公平包容；三是加强能力建设，共同打造智慧教育新图景。

北京师范大学校长于吉红表示，高校要坚持育人为本，以人的全面自由发展为目的，培养适应智能时代发展的素养能力；要坚持问题导向，突破实践难题、迭代应用模式、推动场景创新；要坚持守正创新，促进智能时代教师能力素养的重构。

中国工程院院士赵沁平以《创新VR2.0，发展互联网3.0，深度支撑教育数字发展》为题作主旨报告。他指出，教育领域的持续深化不仅推动了技术的应用，更激发了技术的持续创新和迭代，特别是在实现虚拟空间与现实物理空间融合的核心需求上。

在开幕式上，北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀与联合国科教文组织教育信息技术研究所所长展涛共同发布了《数字转型视野下智慧教育的国际理解》研究报告。

据悉，本次大会将持续到8月20日，共举办16场主题论坛和11场专题活动，围绕智慧教育政策、技术和实践，组织全体会议、平行论坛、高级别对话、圆桌讨论和工作坊，发布研究成果与合作计划，共同探索智慧教育未来发展路径。

(责编：李依环、熊旭)