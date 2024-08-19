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第三届北京大学青年医师奖颁奖大会举行

2024年08月19日14:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月19日电 （记者李昉）近日， 北京大学医学部庆祝第七个“中国医师节”暨第三届北京大学青年医师奖颁奖大会举行。北京大学第一医院姚林、北京大学肿瘤医院斯璐、北京大学口腔医院卫彦等6人获得杰出青年医师奖 。

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰指出，新一代优秀青年医师不仅展现了北大医学的“厚道”精神，更以实际行动诠释了“医者仁心”的崇高境界。她勉励青年医师们以老专家为榜样，持续精进，为我国医疗事业和健康中国建设贡献更大力量。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐表示，希望北大医学的医务工作者，继续发扬“敢为天下先”的精神，继续发挥引领作用，为解决医学难题、提升医疗服务水平贡献力量。

本次活动还邀请了第一医院教授鲍圣德、人民医院主任杨铁生、第三医院教授赵鸣武等6位老专家为杰出青年医师颁奖。鲍圣德代表老专家发言，他鼓励青年医师要不负韶华、永攀医学高峰，为更多需要帮助的患者解除病痛。

据悉，北京大学青年医师奖旨在表彰一批北医在临床一线医疗服务、临床疑难杂症研究和创新等方面作出突出贡献的青年医师，鼓励青年医生成长。

(责编：李依环、熊旭)

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