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8个“农业硬科技”项目现场展示——

2024世界农业科技创新秀首场路演在中国农大举行

2024年08月19日10:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月19日电 （记者李依环）日前，2024世界农业科技创新秀首场路演在中国农业大学举办，来自清华大学、中国农业大学、北京工业大学等高校及农业科技领域的专家、学者、行业代表等现场参加。

路演当天，8个项目进行了现场展示，包括智能全自动有机蔬菜植物工厂、植萃活性硒的植物原饮生产技术、智能农田株间除草机器人、“智能精准饲喂系统创新技术与研究与实践”项目、“神奇的电波—物理农业波频能量提质增效系（粮多多）”项目、水木都市农业综合体、农业空间智能一体化平台、中国农业大学的“中非科技小院”项目等，涵盖农业生产的各个方面。

“本次路演活动上，我们看到了一些非常有前景的项目。这些项目不仅关注解决现有行业痛点，还致力于推动农业科技的前沿创新。这样的技术突破不仅有助于推动农食系统创新，促进产学研融合，还能为全球农业的未来发展提供强有力的支持。”中国农业大学MBA教育中心主任付文阁表示。

据悉，首场路演由中国农业大学MBA教育中心、中国服务贸易协会科技创新专业委员会共同主办。本次活动是2024世界农业科技创新大会的预热活动，旨在进一步挖掘和展示农业科技创新成果，激发农业科技人员的创新活力，推动农业科技的普及与应用，促进科技成果加速转化与落地。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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