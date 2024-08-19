人民网北京8月19日电 （记者郝孟佳）18日，由中国行政管理学会和中国人民大学共同主办，新疆维吾尔自治区行政管理学会和新疆大学共同承办的第二届公共服务论坛在新疆乌鲁木齐举办。

第二届公共服务论坛举办。中国人民大学供图

中国人民大学党委书记张东刚指出，本届论坛以“中国式现代化与基本公共服务建设”为主题，是进一步推进政产学研协同赋能公共服务建设理论创新与实践发展的创新之举，更是推进公共服务现代化、筑牢中国式现代化民生之基的战略之举。希望大家以此次论坛为契机，加强合作交流，共同书写高质量公共服务的全球方案，共同探索解答公共服务领域的全球性问题、跨国界难题，为推动完善全球治理贡献更多智慧和力量。

在主旨报告环节，中国社会科学院学部委员高培勇以《增强基本公共服务均衡性和可及性》为题发言。他表示，要更加关注隐含在基本公共服务不够均衡、不够可及背后的制度背景。在财税制度改革上，回归公共性对于实现基本公共服务的均衡性和可及性将发挥关键作用。

中国高等教育学会副会长李家俊以《坚持推进教育高质量发展 服务支撑中国式现代化》为题发言。他表示，要推进教育、科技、人才三者良性循环、协同配合、系统集成。要坚持以人民为中心发展教育，找准教育改革方向和突破口，推动教育高质量发展。

会上，2024年公共服务研究成果发布。《中国基本公共服务均衡性和可及性》研究报告从推进中国特色社会主义现代化的战略目标出发，进行基本公共服务均衡性可及性的多维度系统分析，识别我国基本公共服务高质量发展亟待解决的重大战略问题，并提出相关政策建议。

当天，四个主题论坛同步举行，来自新疆财经大学、四川大学、中央民族大学、南京大学等高校的40余位专家学者和企事业单位负责人围绕“基本公共服务的均衡性和可及性”“公共服务基层治理与实践创新”“西部地区的基本公共服务建设”“企业社会责任与公共服务”等议题展开深入交流。

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