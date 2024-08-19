王 亮

期待更多高质量青少年赛事不断涌现，架起青少年体育交流之桥，让孩子们在运动中收获成长和快乐

一个箭步突破至篮下，后卫杨溢从背后将球传出，跟进的郇斯楠迅速扣篮。在日前举行的2024上海明日之星篮球争冠赛上，U18男篮国家队的这次快攻配合赢得观众欢呼。在为期6天的比赛里，这样的精彩场面还有许多。来自6个国家和地区8支球队的青少年球员切磋球技、增进友谊，度过了一段难忘的时光。

近年来，社会各界对青少年体育工作愈发重视，不少地区积极探索打造青少年体育交流平台。这个暑期，上海举办了2024年上海市青少年三对三超级篮球赛长三角精英交流赛、2024上海明日之星冠军杯足球赛等多项赛事；在北京，第九届“长城杯”国际青少年足球邀请赛、钻石杯青少年网球挑战赛等赛事相继举办……面向青少年群体开展的体育赛事活动日渐丰富，让更多孩子有机会感受体育魅力、享受运动乐趣。

不仅数量显著增加，青少年赛事还呈现诸多积极面貌。不少赛事不断加强组织和运营水平，青少年选手的参赛体验随之提升。此外，越来越多的青少年赛事“插上”科技的“翅膀”，实时数据统计、开放直播信号、现场图传系统……变化不断发生，为青少年赛事打开更加广阔的天地。

随着我国体育事业蓬勃发展，打造高质量青少年体育赛事活动迎来更多机遇。各地加强顶层设计，优化资源配置，让更多青少年有机会一展身手。学校、家庭、体育组织和相关企业积极参与，共同助力青少年赛事发展。近日在江苏苏州，一场由社会力量参与举办的小学生足球赛，吸引了上万名球迷观赛，赛事组织模式给很多人带来启发。

青少年是祖国的未来、家庭的希望。开展更多更优质的赛事活动，不仅能挖掘青少年的运动潜力，还能涵养追求卓越、团结协作的精神。期待更多高质量青少年赛事不断涌现，架起青少年体育交流之桥，让孩子们在运动中收获成长和快乐。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)