“一定要注意防旱补水，灌水必须在早上9点前或下午5点后进行，最好用穴灌或沟灌的方式。每次都要灌透，灌水后还要用地膜覆盖，确保金桔不缺水。“夏日的一个上午，骄阳当空，湖南省资兴市三都镇流华湾村的金桔种植基地人头攒动，该市科技特派员、高级农艺师张日明正传授果园灌溉技术。

近期，资兴市持续高温少雨。为满足农户技术上的需求，该市安排科技特派员和农技专家，开设抗旱保苗、果园管理等“田间课堂”。实操培训后，专家们还通过让农民“点单”、专家“配菜”的参与式、启发式、互动式教学，“手把手”传授农业种植、种养技术。

这是资兴市实施“科技富农”行动，科技特派员助力农民增收、促进农业增效、推进乡村全面振兴的“常规动作”。近年来，该市建强科技队伍，依托畜牧水产、水果、茶叶、林业、农机服务等产业科技人员，选派了100余名理论水平高、实战经验足的专业技术人员、镇村乡土人才及致富能手组建科技专家服务团，深入田间地头、种植养殖基地开展技术帮扶。

围绕资兴市东江湖“鱼、果、茶、菜”等主导农业产业，科技专家服务团成员深入基层现场教学，实施和推广“数字化果园建设”“有机茶园建设”“黄龙病防控集成”等先进技术，为农业项目实施、产业开发和农民致富增收提供了坚强保障。“茶叶大仙”“柑桔大王”“水产大王”……很多科技特派员有了群众颁授的雅号，成了他们眼中的大明星。

据不完全统计，资兴市2023年共开展各类技术指导和培训317次，推广农业新技术新品种36项，服务农民群众6275人次，帮助农民扩大就业2000余人次。近期湖南省科技厅表彰了一批2023年度优秀科技专家服务团，资兴市科技专家服务团榜上有名。

（朱孝荣、黄欣、胡兴）

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