原标题：北京大兴：智慧就业服务送到家门口

记者从北京市大兴区获悉，大兴区致力构建“一刻钟就业服务圈”，目前全区725个社区、村已实现服务全覆盖，累计“派单”服务5.1万余名劳动者，提供职业测评、岗位匹配推荐、招聘会推荐、职业指导等服务17.9万人次。

据介绍，大兴区通过实施“家门口智慧就业服务”，基本实现全区就业服务一个平台、就业数据“一个出口”、重点群体“一张清单”、就业帮扶“一个标准”、岗位资源“一库共享”的就业服务新格局。

“家门口智慧就业服务”通过规范设置村、社区基层服务站点，开发信息化服务系统，制定重点群体分级分类服务标准，按照“十步工作法”服务流程，精准开展就业帮扶工作，实现服务站点规范化、服务对象精准化、服务流程标准化、服务手段信息化、服务范围全域化，为劳动者提供“家门口”的全周期、全要素、全方位公共就业服务。

“家门口智慧就业服务”系统汇集了全区3.8万个就业岗位、15个职业测评工具、12个职业指导专家课程及100余条职业指导短视频等服务资源，区、镇、村社三级就业专员均可实时调取和使用，实现了全区资源共享。

大兴区统筹利用政务服务站、社区服务站、村委会等空间资源，在全区各村、社区建立线下服务站点，配备不少于1名就业服务专员。通过线上线下数据交互比对，将新增登记失业人员、新增断保劳动力、离校未就业高校毕业生等重点帮扶对象信息录入“家门口智慧就业服务”系统。

为了精准帮扶，大兴区按照劳动者就业意愿、技能水平等个人实际情况，对求职者进行智能“画像”，自动判定服务等级并生成服务套餐，就业服务专员按照“十步工作法”开展服务，同时由系统自动为求职者建立“一人一档”就业服务档案。“从派单到服务，系统实现全流程信息化，劳动者可随时随地享受便捷优质的就业服务。就业帮扶更加及时，措施更加丰富精细。”大兴区人力社保局相关负责人关宏峰表示。

今后，大兴区还将开展“一对一”指导、带人入企、送岗上门等精细化服务，将重点企业纳入“家门口智慧就业服务”范围，试点推广“家门口智慧就业企业服务站”，建立企业用工服务大数据驾驶舱，做好企业人力资源服务保障。（记者张景华）

(责编：李昉、郝孟佳)