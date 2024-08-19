原标题：贵州天柱：“爱心妈妈”护成长

“晓强，猜猜妈妈给你带了啥礼物？”“变形金刚？”“是古代小英雄的绘本！”“谢谢妈妈！画得好漂亮！这个比变形金刚好看多了！”最近，贵州省天柱县平安小区里，一段对话并非发生在亲母子之间，而是凤城街道北门社区的“爱心妈妈”张先云来看望结对的“儿子”柯晓强之时。像这样的家访，张妈妈这个暑假已经走了七八次。

天柱县是劳务输出大县，留守儿童多。一到暑期，孩子们的学习、生活和安全就令在外的家长们揪心。今年“六一”刚过，凤城街道妇联就主动和学校联系，摸清留守儿童人数，建立了“母子连心”结对帮扶，让父母不在身边的每个孩子都有属于自己的“爱心妈妈”。

“妇联一个电话，我就高高兴兴当上了三个娃娃的‘妈妈’！”张先云说，自己是一名党员，一直想为留守儿童做点啥，所以很珍惜这次结对机会。她为每个孩子都精心准备了礼物，还带他们去书店选购儿童读物。在凤城街道，像张先云这样的女性志愿者共有38位，都是教师、医生、干部等知识分子，受益孩子有150多名。

据了解，“爱心妈妈”们采取家访、陪伴、辅导等形式与孩子们交流互动，详细了解他们的暑期生活、学习及身心健康状况，增进情感。同时，给孩子们普及防溺水安全知识，指导学习方法。“爱心妈妈”还与孩子家长密切联系，拉家常、交朋友、结亲戚，让在外务工的群众安心、放心、舒心。

（记者 吕慎 陈冠合）

(责编：李昉、郝孟佳)