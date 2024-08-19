人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

人社部发布19个新职业、28个新工种

2024年08月19日08:17 | 来源：科技日报
小字号

原标题：人社部发布 19个新职业、28个新工种

电商主播在贵州省丹寨县龙泉镇云品惠众专业合作社联合社的直播间售卖产品。新华社发（杨武魁摄）

电商主播在贵州省丹寨县龙泉镇云品惠众专业合作社联合社的直播间售卖产品。新华社发（杨武魁摄）

记者近日从人力资源和社会保障部获悉，云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，以及直播招聘师等28个新工种纳入国家职业分类大典。

这次发布的19个新职业，半数以上与新质生产力相关，如生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员、工业互联网运维员等。

绿色，是新职业的一大标签。国家职业分类大典中标注的绿色职业有134个，占职业总数的8%。这批“入编”的新职业，不少源于经济转型和绿色低碳发展的新需要，如脱胎于传统产业的氢基直接还原炼铁工、满足新兴产业发展的储能电站运维管理员、电能质量管理员等。

人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君介绍：“我们认定的新职业，不是新出现也不是新创设的，是指国家职业分类大典中未收录、但已有一定规模从业人员且具有技能要求的职业。”

据介绍，一个新的职业能否入选国家职业分类大典，需有关机构和单位申报建议，再进行层层筛选并经专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见、面向社会公开征求意见等环节后确定。

自2018年启动新职业征集工作以来，各方申报的新职业数量逐年增多。2022年版国家职业分类大典已经收录168个新职业。2023年10月，人力资源和社会保障部面向社会公开征集新一批新职业，共收到建议书430余份。

（记者华凌）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部