原标题：人社部发布 19个新职业、28个新工种

电商主播在贵州省丹寨县龙泉镇云品惠众专业合作社联合社的直播间售卖产品。新华社发（杨武魁摄）

记者近日从人力资源和社会保障部获悉，云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，以及直播招聘师等28个新工种纳入国家职业分类大典。

这次发布的19个新职业，半数以上与新质生产力相关，如生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员、工业互联网运维员等。

绿色，是新职业的一大标签。国家职业分类大典中标注的绿色职业有134个，占职业总数的8%。这批“入编”的新职业，不少源于经济转型和绿色低碳发展的新需要，如脱胎于传统产业的氢基直接还原炼铁工、满足新兴产业发展的储能电站运维管理员、电能质量管理员等。

人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君介绍：“我们认定的新职业，不是新出现也不是新创设的，是指国家职业分类大典中未收录、但已有一定规模从业人员且具有技能要求的职业。”

据介绍，一个新的职业能否入选国家职业分类大典，需有关机构和单位申报建议，再进行层层筛选并经专家评审论证、书面征求中央和国家机关有关部门意见、面向社会公开征求意见等环节后确定。

自2018年启动新职业征集工作以来，各方申报的新职业数量逐年增多。2022年版国家职业分类大典已经收录168个新职业。2023年10月，人力资源和社会保障部面向社会公开征集新一批新职业，共收到建议书430余份。

（记者华凌）

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