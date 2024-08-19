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江苏苏州着力构建“1+8”人才政策体系

2024年08月19日08:15 | 来源：科技日报
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原标题：江苏苏州 着力构建“1+8”人才政策体系

在江苏省一处人才社区，管家在整理社区样板间。 新华社记者 李博摄

在江苏省一处人才社区，管家在整理社区样板间。 新华社记者 李博摄

在近日举行的第十六届苏州国际精英创业周暨第五届苏州科学家日活动上，江苏省苏州市发布了2024版人才政策。

新政着力构建“1+8”人才政策体系。这个体系包括一个统领性文件——《关于苏州市人才友好型城市建设的若干意见》；3项重点人才计划，包括顶尖人才计划、领军人才计划和重点产业紧缺人才计划；2项专项奖励政策，包括优秀人才专项奖励政策、社会化引才奖励政策；3项服务保障，包括人才乐居保障、高层次人才子女教育服务等。

《关于苏州市人才友好型城市建设的若干意见》围绕政策友好、平台友好、创业友好、就业友好、服务友好5个方面提出了18条举措，覆盖人才“引、育、留、用”环节。

针对优秀人才，苏州市发布《苏州市优秀人才专项奖励实施办法》，提出创新价值、业绩能力、贡献能级等评价指标，对符合条件的优秀人才累计最高奖励120万元。针对顶尖人才，苏州市发布《苏州市顶尖人才计划实施办法》，为其提供3000万元至1亿元项目资助。

（记者张晔）

(责编：郝孟佳、李依环)

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