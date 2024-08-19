本报记者 叶传增

党的二十届三中全会《决定》提出，“深化教育综合改革”“优化区域教育资源配置”。

普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。提升县域普通高中办学质量，对于构建优质均衡的基本公共教育服务体系具有重要意义。

记者近日调研了解到，云南省会泽县持续探索县域普通高中教育集团化办学模式，推进高中阶段教育优质均衡发展，为县域发展提供了人才支撑。

——编 者

曾经，云南省曲靖市会泽县生源流失，县里中学面临困境。而2024年，全县九成以上普通高中录取考生选择留在会泽县就读。

会泽县高中的吸引力是什么？县里7所高中，何以携手并进、共同提升教学水平？记者来到会泽县，探访当地普通高中集团化办学的探索。

谋变革

推行统筹管理，激活发展动力

从昆明市出发，开车两个半小时，来到群山环绕的会泽县。不管在老城区还是新城区，每隔一段距离，就会经过一所学校。“会泽县多山地，但学校都建在县城地势平坦的地方。”会泽县委教育体育工委书记、县教体局局长唐文学说。

会泽县是云南省人口大县，学龄人口多。据统计，仅普通高中就有学生超3万人。为满足高中入学需求，会泽县共建有会泽一中、茚旺高中、实验高中、致远中学、大成中学、文渊中学、东陆高中等7所高中。

2024年，在会泽县读高中的学生占全县普通高中录取考生总数的95.6%。7所高中呈现均衡公平、相对优质的教育格局。

优秀教师向大中城市流出、生源流失，这样的“困境”，在会泽已明显改善。

上世纪90年代，唐文学曾在乡镇中学教书，他记得那时会泽县的高考升学率长期处于曲靖市最低，学校基础设施落后，优质生源大量外流到周边市县。

当时的困境，既有县域经济薄弱的原因，也与各方面对教育的重视不够有关。

破困局，谋发展。2002年，会泽县在教育系统推行系列改革，教育经费及人事管理统筹到县教育局，改变了之前由乡镇和行业主管部门多头管理的格局。此外，初高中和中心学校校长由教育主管部门聘任，让有为者有位。2008年，会泽县推行“高中向县城集中，初中向县城或较大乡镇集中”，将乡镇高中全部迁入县城，各学校的办学条件趋于一致。

“由教育主管部门统一调配教育资源，任用懂教育、爱教育的人从事管理，公开选拔优秀教师……一系列举措，激活教育发展动力，为会泽县日后推行集团化办学理顺了关系、奠定了基础。”唐文学说。

促均衡

滚动划片招生，优化考核机制

今年，茚旺高中高三学生小林以优异的成绩被武汉大学录取。3年前，小林的中考成绩并不理想。茚旺高中是会泽县的老牌名校，校长王发聪坦言，如果按照以前“掐尖”招生的方式，小林很难进入茚旺高中。

小林能进入茚旺高中，得益于2017年会泽县推行普通高中教育集团化办学模式，由茚旺高中领头、其他学校为成员，全县高中同属会泽县高中教育集团（教育联合体）。

为什么实行集团化办学？唐文学说，会泽县学龄人口多，要办好人民满意的教育，平均用力不行，办一家独大的“超级中学”也不行。平均用力没有示范引领、不能形成有效的竞争机制；一家独大容易引发学生“择校”、学校“择生”等问题。普通高中教育集团化办学模式，能促进各学校资源共享，扩大优质教育资源供给，让适龄学生在家门口就能上好学校。

按照集团化办学要求，各学校实行滚动划片招生。会泽县教体局规定，每所高中每年都会分到来自县城、城郊乡镇和山区乡镇3个地区的生源，且每年划片区域会动态调整。小林初中所在的山区乡镇驾车乡当年正好对口茚旺高中，只要中考成绩超过全县录取最低控制线，就可以进入茚旺高中。

每所学校分到的生源大体相同，学校取得好成绩主要不是靠生源，而是靠切实提升教育质量。

此外，为避免学校间无序竞争，会泽县教体局根据划片招生后的生源情况和各学校的实际办学水平，给每所高中设置单独的考核任务。“如此一来，各学校会更专注自己的发展目标，通过分层教学、因材施教等方式，将更多精力放在学生身上。”唐文学说。

求合力

教师队伍共建，加强资源共享

师资是教育均衡优质发展的关键资源。在集团化办学统筹下，会泽县鼓励各学校教师教研共商、资源共享。

在会泽县的高中，几乎每个班级的最后一排，都会有一些给听课老师留的位置。“走出去多交流，对我们年轻教师提升教学水平很有帮助。”大成中学地理教师赵世伟说，自从2022年毕业回家乡任教后，教学、听课就成了他的日常。

在会泽县，集团内成员学校间的交流学习很频繁。

听课评课、集体备课、师生同测……这些教研活动，全县高中同一学科的教师共同参与。为促进教学水平整体提高，会泽县教体局整合全县高中教师资源，组建全县高中九大学科中心教研室，分布在7所高中。

“大家一起发现问题、研究问题、解决问题，好经验共同分享，取长补短。”东陆高中校长、县高中生物学科中心教研室主任邓良俊组织来自其他高中的教研室成员，分析各校生物教学情况，制订新学期全县生物教学的进度计划。

此外，会泽县创新教师管理和交流机制，加强集团内教师在成员校之间流动。

2020年，面对较高的入学需求，会泽县新建了致远中学、大成中学、文渊中学3所中学。为了让新建校与集团内其他学校同步发展，会泽县采取老学校领办新建学校的方式，由领办学校选派精干力量参与新建学校的管理，几年来已选派了138人，有的已经担任校长、副校长。

“打破管理层级和校际界限，把骨干教师等选派到其他学校担任班子成员、学科负责人，实现集团内骨干教师在成员校之间流动，让教师队伍的创新力、凝聚力更强。”唐文学说。

看长远

助力人才成长，促进地方发展

教育在阻断贫困代际传递中的作用，会泽人深有感触。

会泽县对教育的重视，体现在很多地方。一些教师告诉记者，当地教师的待遇比较有保障。会泽县委、县政府每年在教师节之际召开表彰大会和颁奖典礼，营造尊师重教的浓厚氛围。

教育是一项关乎孩子全面发展的系统工程，办学水平不只体现在成绩上。会泽县通过多种举措做好思想教育、心理疏导和生活指导，关心、帮助学生健康成长。

县域教育振兴，促进了县城发展。越来越多的学生走出大山、成长成才后，回到会泽，建设家乡。

“我家在大山里，曾经是贫困户，但父母坚持供我们三兄妹读书。”柳剑丰家在会泽县迤车镇阿都村，他2019年考上华中师范大学的公费师范生，毕业后回乡成为教师。他的哥哥姐姐大学毕业后也都回到家乡工作，家里的经济状况改善了不少。

“短期靠就业，中期靠产业，远期靠教育。”面对教育高质量发展的要求，会泽县围绕教育“公平、均衡、优质”发展，持续深入推进集团化办学，促进校际、城乡、学段一体化发展，让教育改革发展成果惠及更多群众。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)