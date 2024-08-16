本报记者 高 炳 姚雪青 李俊杰

图①：安徽创新馆组织技术经理人培训班学员走进企业考察。

安徽创新馆供图

图②：韩冰（左一）向企业技术人员介绍学校的最新科技成果。

胡 民摄

图③：王海栋（右）与西安电子科技大学科研人员交流科研项目。

西安远诺技术转移有限公司供图

引子

步伐平稳、对答如流的人形机器人“万小特”，近日在安徽创新馆一亮相，便以较为成熟的感知、理解、决策能力，得到参加成果发布会的专家和企业代表的普遍认可。

从研发到产品落地，这款人形机器人仅用了不到半年时间。“这离不开‘科技红娘’牵线搭桥、协调推进。”淮北万特科贸有限责任公司总经理左军感慨。

左军口中的“科技红娘”，指的是技术经理人——他们在科技成果转移、转化和产业化过程中，从事成果挖掘、培育、孵化、熟化、评价、推广、交易工作，并提供金融、法律、知识产权等相关服务。

习近平总书记指出，要推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。2020年4月，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》对外公布，其中提出，培育发展技术转移机构和技术经理人。在《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》中，技术经理人作为新职业被纳入。

近年来，多地结合科技成果转移、转化和产业化需求，多举措培育技术经理人，为其发展搭建舞台、提供支持。数据显示，截至2022年，国家技术转移机构共420家，各类技术转移从业人员近5万人，其中专职人员2.4万人。

党的二十届三中全会《决定》提出：“加强技术经理人队伍建设。”技术经理人怎样服务科技成果转移、转化和产业化？这支队伍如何培育壮大？近日，记者在江苏、安徽、陕西就此进行采访。

探 路

供需信息不对称，技术经理人牵线搭桥，对接科技成果与市场需求

多年后，与企业界朋友交流，韩冰才得知，彼时市场上对润滑剂的需求很大。回想过往，他深感遗憾。

48岁的韩冰现任南京工程学院科技与产业处处长。2007年，他和同事研发出一种可提高模具寿命、降低生产成本的“钢丝拉拔润滑剂”，并获得国家发明专利。几年后，由于研发团队不了解市场，也没有企业主动对接，这项技术不再领先，也就没能实现成果转化。

这样的遗憾，并不鲜见。据统计，在江苏，2017年以前，高校的科技成果转化收入仅占科研总收入的5%左右。

科技成果为何“沉睡”？韩冰经过调研发现，高校和科研院所的技术成果普遍侧重前沿研究，有的在短时间内暂未显现市场价值，有的市场前景虽好，但缺乏系统专业的转化、孵化资源支撑。即使少数人能找到合作伙伴，也常因匹配度不高，难以长久合作。

技术成果“藏在深闺人未识”，一度让韩冰这样的科研工作者很苦恼。而成功研发“万小特”的左军，则曾为寻求科研支持而犯愁。

左军所在的淮北万特科贸有限责任公司，很早便从事大数据、人工智能、机器人等领域技术研发。团队谋划研制一款人形机器人，但在机器人的稳态控制、步态算法等方面缺乏经验。想与科研院所合作，却不知上哪里去找。

有技术需求但找不到科研支持的企业不在少数。“信息不对称，成为科技成果转化的一大障碍。”左军感慨。

“技术与产业，中间是有较大盲区的。只有跨过盲区，技术才能赋能产业。”在知识产权、法务等领域工作多年后，毕业于西安电子科技大学的王海栋于2015年创办了西安远诺技术转移有限公司，目标很明确——组织技术经理人牵线搭桥，帮助实现科技成果转化。

企业成立伊始，王海栋信心满满。实际操作后，方体会知易行难。一次，有家企业需要技术，王海栋就在西安高校里逐一排查，“由于对企业需求理解不深、对技术信息挖掘不够，来回折腾了好几次，最终不了了之。”

一来二去，积累了经验，王海栋琢磨出一些门道：技术经理人这活儿，并非简单的信息整合。推动科技成果从“书架”到“货架”，有很长的链条。

在王海栋看来，这一链条包括筛选成果、对接融资、解读政策、申请专利等多个环节，需要专业化服务，但同时熟悉技术、运营、市场等领域的专业人才却不多。

“自己淋过雨，更想为别人打伞。”韩冰2010年开始兼职做技术转移、转化工作，探路过程中也有过困惑和迷茫，“没有系统培训、激励机制，全凭经验和热情。”

市场青睐，需求紧俏。大力培育技术经理人队伍，串起产学研，成为迫切的现实需要和多地的实践探索。

培 育

聚焦实践难题，开展系统培训，助力技术经理人提升职业素养、专业能力

“这篇论文一发表，相当于技术公开，以后再申请专利就无法获得授权了。”2019年底，南京工程学院青年科研人员赵健撰写了一篇关于裸眼3D视觉显示技术的论文，准备发表。韩冰得知后提出建议：“这项科研成果，最好先申请专利，再发表论文。否则，成果转化时，难以维护合法权益。”

赵健虚心接受，因为韩冰是接受过专业培训的技术经理人。江苏省技术产权交易市场依托国家技术转移人才培养（江苏）基地，面向技术经理人开设实训课。2019年，经过培训，韩冰在江苏省技术产权交易市场注册为技术经理人。

提升技术经理人专业能力，首要的便是培训。

“我们培训的第一批技术经理人，大多来自科技企业副总、产业教授、创业导师等群体，已有相关从业经验。这意味着，培训并非从零起步，而是系统化、再提升的过程。”江苏省技术产权交易市场总经理肖莺介绍，2019年以来，瞄准解决问题、提升能力，省技术产权交易市场组织开设了“成果推介与评价”“知识产权保护”等多项实训课程。

韩冰印象最深的是“成果推介与评价”课程——通俗地讲，就是模拟项目路演。导师们是来自产业界或知识产权领域的专家。

“基于人眼生物立体视觉感知的三维光场精确重建技术，结合人眼立体视觉原理和眼动数据，建立3D成像与人眼适配性评估模型……”现场模拟推介赵健的科研成果时，韩冰话还没说完，就被打断了。

专家点评一针见血：不要堆砌专业术语，要翻译成市场听得懂、投资人感兴趣的语言。

经过专家指导，韩冰把这段话修改为“解决裸眼3D视觉显示中的眩晕问题”，并补充实景图片加以解释。

实训还延伸到课外。培养基地定期组织技术经理人到苏州、无锡等地开展路演，与相关企业、投资方等面对面交流。

一次次路演，积累了经验，也积攒了资源。2020年11月，韩冰为赵健的技术成果找到一家企业，双方共同注册成立了项目公司。近一年后，企业认为项目周期过长，退出了。

引入新的投资方时，遇到新的难题：随着技术优化并申请到专利，赵健认为，公司估值水涨船高，新的投资方如要获得相同股权，应比上一家企业投入更多资金。投资方对此认同，但对具体数额持不同意见。

引入投资时，公司股权转让溢价怎样确立？退出时，投资方能带走多少钱？这是技术经理人经常会遇到的专业难题。聚焦实践难题，江苏省技术产权交易市场组织专家，开设“技术作价入股”实训课。

“真是及时雨！”从这次实训中受到启发，韩冰找到第三方评估公司，查阅文献、开展调研，完成了估值报告，得到投资方认可。

为降低风险，双方还就退出机制作出约定：如投资方主动撤资，要按一定比例弥补技术人员损失，保护科研和创业团队积极性，确保转化工作顺利开展。

如今，在江苏省技术产权交易市场注册的技术经理人超过5500人，培养基地组织实训课程100多场、服务逾1万人次。

培训内容专业，培养方式多样。在安徽，“培训+考核+实操+评价”综合认证的技术转移人才培养体系正在形成。

“帮助科研团队实现成果转化，要考虑哪些因素？”

“申请专利保护”“选择合适的转化模式”“寻找有技术需求的企业”……

老师话音刚落，学员纷纷抢答。

来到安徽创新馆国家技术转移人才培养（安徽）基地，一场技术经理人的培训正在进行。技术经理人黄磊曾经牵线搭桥，帮助左军成功研发“万小特”。这样的培训，他参加过3次。

为啥是3次？原来，技术经理人也有晋升标准。为鼓励技术经理人积极参与培训、提升实战本领，安徽创新馆推出技术经理人积分制。

“学员如果申请参加高级技术经理人培训，不仅要有初、中级结业证书，实训积分还须达到80分以上。”安徽创新馆对外合作部负责人陈昕介绍，积分的获取方式，主要有促成技术转移交易、做好科技成果和技术需求的征集与对接等。

2020年以来，安徽创新馆共举办此类培训班35场，累计培养技术经理人2848名。

越来越完善的培养体系，推动技术经理人职业素养不断提升。

在陕西，培训工作开展得如火如荼。2019年11月至今年7月，陕西省科技厅已举办技术经理人培训班8期，指导宝鸡、安康、咸阳等地开展培训13期，累计培训学员4000人次。

参加培训后，王海栋很有获得感：“培训涉及科技成果筛选、融资对接等方方面面，帮我们扫除了很多产业与技术的知识盲区。”

实 践

“科技红娘”工作细化为100多个流程节点，全程参与科技成果转化服务

助推科技与产业“牵手”，技术经理人也被称为“科技红娘”。“科技红娘”要成就一段“科技姻缘”，需要经过哪些步骤？

先找“相亲对象”。地处西安的员明科技有限公司，原来的主要业务是为企业办公等提供数字化解决方案。两年前，公司董事长王员把目光瞄准智慧交通领域：“我们要在这个领域选择‘细分的点’，推动产品创新。”

这个“点”在哪里？

听说此事，王海栋打开公司数据库，仔细查询。凭着多年场景挖掘的经验，西安电子科技大学电子工程学院副教授包敏团队进入他的视野：团队长期从事雷达信号、信息处理等方面研究，在空天探测、穿障雷达等领域积累了大量科研成果。“与智慧交通领域结合，是一种全新尝试。”与王海栋初步接触后，包敏也跃跃欲试。

“相亲对象”找到了，还得促成双方“看对眼”。在王海栋团队邀请下，王员、包敏深入沟通。经过数轮“头脑风暴”，科技成果转化的应用场景——给道路“做CT”，逐渐清晰起来。

之后的商业化磋商阶段，做什么产品、覆盖哪些市场、如何组建团队等，双方要谈的内容不少。王海栋牵头，西安远诺技术转移有限公司6名员工组建了技术经理人小组，发挥各自在税务、法律等领域的专长，为双方提供全方位服务。

几轮磋商下来，双方明确：研发产品定为“探地雷达系统”，先主攻道路检测，再推动产品迭代升级，将应用逐步拓展至桥梁检测、机场跑道检测等方面；成立新公司，同步组建研发、市场和管理团队。

促成“看对眼”，还得推动“领证”。成立公司，股权架构设计最易产生分歧——科技成果作价入股，占多大份额合适？

“很多案例中，因心理预期差异过大，合作双方就此产生分歧，甚至一拍两散。”王海栋说。

为避免出现这样的问题，王海栋提前与王员、包敏沟通，降低两人心理预期，并给出专业建议：包敏团队以技术作价入股，占比20%。

“我们的建议有专业依据。”王海栋介绍，通过多年项目实践，团队已探索出一套“科学家—企业家”股权比例参考标准，从管理、资金、技术、市场4个维度分析比较，做到双方权责利平衡，“就‘探地雷达’项目而言，拓展市场最关键。经过测算，技术作价占比两成较为合理。”

2022年底，双方合作成立西安中创云图科技有限公司。前不久，公司研制出超宽带变频探地雷达，实现相关产品的国产化替代。

“我们把‘科技红娘’工作，细化为100多个流程节点，全程参与科技成果转化服务。”在王海栋带领下，2023年，西安远诺技术转移有限公司促成技术转移项目成交163项，成交总金额达2.7亿元。

技术经理人助力，科技成果正从实验室加速走向应用场——

在安徽，黄磊根据左军的技术需求，迅速梳理、匹配科研团队，第一时间举行了线上对接会。在黄磊多次沟通、接洽后，双方合作顺利——经过5个月联合研发，“万小特”一亮相，便收获市场好评。

在江苏，韩冰带着技术经理人团队，为赵健从南京、珠海等地物色、充实人才；帮助项目明确主力产品，优化市场推广；带队考察多个城市，帮助项目成功落地……“目前，‘裸眼3D’项目的进度条，已加载到90%。但‘科技红娘’的工作，没有终点。”韩冰说。

保 障

成立技术经理人事务所，用好职称评价“指挥棒”，奖励技术成果交易转化

技术经理人服务科技成果转化，他们能获得哪些支持保障？

2018年起，江苏省技术产权交易市场面向各类专业化机构，引导设立技术经理人事务所，为技术经理人开展业务提供组织协调、财税、法律、金融等资源支撑。

与此同时，江苏省技术产权交易市场配套发布了《技术经理人管理办法》《技术经理人事务所管理办法》《技术经理人从业佣金收费标准》等3份文件。文件明确了技术经理人的从业门槛、佣金标准，以及技术经理人事务所的申请条件、业务范畴、评价体系等，旨在进一步吸引人才，保障权益，服务指导。

2018年，南京工程学院技术服务有限责任公司加挂牌子，成为技术经理人事务所，推动校内外技术经理人与事务所建立业务合作。目前，事务所的89名技术经理人中，来自校外的有41人。

2020年，技术经理人于亮挂靠到这个事务所。“过去，以个人名义去谈业务，最大的风险是被‘跳单’。有几次合作谈成了，但双方‘默契’地绕开我，没有支付佣金。”于亮曾在一家投资公司工作，2019年注册成为技术经理人，“现在，三方签约时，技术经理人签字、事务所盖章，遇到利益受损，事务所出面协调，‘跳单’问题很少出现了。”

截至目前，江苏已建成技术经理人事务所92家，1800多名技术经理人与事务所建立业务合作。

权益更有保障，服务模式更加多元。南京工程学院副教授赵伟也是一名技术经理人。2020年，他和韩冰一起跟进“裸眼3D”技术项目，帮助赵健组建人才团队、寻找生产基地，展现出过硬的运营能力。在前期投资退出后，赵伟因看好项目前景决定出资入股，深度参与公司运营。

如今，赵伟担任项目公司总经理，赵健担任技术负责人。对赵伟的“转型发展”，肖莺十分看好：技术经理人找到了新的发展通道，企业项目也得到了全生命周期服务。

转型的，找到发展通道；坚守的，还有晋升空间。2023年5月，王海栋评上技术推广专业高级工程师，“被认可的感觉真好。”

近年来，陕西出台多项政策，发挥职称评价“指挥棒”作用——

在陕西省工程系列各层级职称评审委员会评审范围，均增加技术转移转化评审专业；各职称评审委员会可根据实际情况，对技术转移转化人才单独分组、单独评审、单独设置评审通过率；业绩特别突出的技术转移转化人才，可采取“一事一议”“一人一策”方式，直接申报高级职称……

截至2023年，陕西省已有近千名技术转移转化人才获评职称，其中80余人获评高级职称。

今年，王海栋还获得“西安市杰出青年科技人才”等荣誉，在子女教育、住房安居等方面，可享受相关政策保障。

激励机制创新，一直在路上。

安徽创新馆自2022年起，每年举办一次优秀技术经理人评选活动，对评选出的优秀技术经理人，给予现金奖励。2023年，合肥市出台政策，对推动技术成果在合肥转化的技术转移机构和技术经理人，分别给予最高100万元和30万元奖励。

“我们希望有更多科技成果转化落地。”合肥市科技局成果转化与区域创新处处长李文昕的期待，也是技术经理人的共同期待。

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 13 版）

(责编：李昉、李依环)