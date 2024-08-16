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进一步提升新职业人才队伍质量

邱超奕
2024年08月16日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　积极挖掘、培育新职业，要加强配套的人才规范化培养、职业标准制定、技能等级认定、劳动权益保障等制度建设

　　

　　最近，人社部等部门向社会发布19个新职业。自2019年至今，我国已陆续发布6批共93个新职业，这些新职业既有效支持科技创新和产业转型，也更好满足人民美好生活需要。例如，为推动绿色发展、减少超标排放，碳排放管理员应运而生；数字技术普及、智慧建造兴起，建筑信息模型技术员有了广阔天地；老龄化程度加深、医养结合深入推进，老年人能力评估师等新职业日益普及。可见，新职业并非“横空出世”，而是与经济社会发展中的新技术、新趋势、新需求相伴而生，具有相应的专业技能要求。

　　相比经过多年发展、比较成熟的职业，一些新职业虽然在规模上快速壮大，但从服务能力上看，还存在培养链条不全、水平参差不齐、缺乏评价标准等短板。因此，积极挖掘、培育新职业，要加强配套的人才规范化培养、职业标准制定、技能等级认定、劳动权益保障等制度建设，进一步提升新职业人才队伍质量。

　　提升新职业人才队伍质量，要加强产教融合。新职业大多来自新产业，细看今年发布的19个新职业，数字职业、绿色职业和新型生活服务职业加快涌现的特征更加明显。加强产教融合，有助于形成产业孕育人才、人才支撑产业的良性循环。一方面“产”要指引“教”，企业要发挥培养使用人才的主体作用，通过和学校共建产教融合共同体、工学一体化实训基地等方式，以产引教、以产定教、以产改教、以产促教，在师资、培训、课程设置等方面助力职业教育革新，增强人才培养的适应性、前瞻性、灵敏性。另一方面“教”要支撑“产”，根据不同产业缺口和社会需要，院校要因地制宜探索规范化、规模化的新型人才培养方式，加快扩充急需紧缺人才队伍。

　　提升新职业人才队伍质量，要确立职业标准。职业标准是人才培训、就业、晋级等评价考核的重要依据。确立完善职业标准，有利于新职业人才明确成长路径，也有利于进行科学有效的人才评价和管理。作为新生事物，新职业标准仍存在不少空白。举办职业技能大赛可以说是填补这一空白的有益尝试。去年，全国职业技能大赛首次设置了一批新职业赛项，考评内容紧扣产业实际和技能特点，评分标准务求全面、客观、量化。今后，支持更多新职业纳入我国职业技能竞赛体系，将更好促进形成科学、规范、专业的新职业标准。

　　提升新职业人才队伍质量，要完善配套制度。与传统职业不同，许多新职业呈现劳动关系灵活化、工作方式弹性化等新特征，亟待形成与之相适应的就业招聘渠道、社会保险制度、劳动权益保障和晋升激励机制。有关部门应加强顶层设计和试点探索，形成更稳定、完善、可预期的配套制度，让新职业岗位更具吸引力。

　　当前我国就业总量压力和结构性矛盾并存，新职业正是破解矛盾的一把“钥匙”。开发好新职业这个就业增长点，加快提升人才队伍质量，将有效促进高质量充分就业，为解决结构性就业矛盾、完善公共服务体系提供有力支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 19 版）

(责编：李昉、李依环)

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