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格洛乐学中文 办书法展

做文化交流使者

刘 意
2024年08月16日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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格洛乐个人书法艺术展近日在北马其顿韦莱斯美术馆成功举办，吸引了许多当地民众通过中国书法了解中国文化。

格洛乐是北马其顿圣基里尔·麦托迪大学孔子学院的一名学员，在孔子学院学习中文已有10年，对中文和中国文化一直保持浓厚兴趣，期间还到过中国，近距离感受中国文化。他说：“中国书法作为一门古老的艺术，在接触它的那一刻就给我留下了深刻的印象。”5年前孔院开设书法课，他第一时间报名并坚持练习至今，这次书法展正是他这5年学习书法的一次阶段性展示。

现场展出的30余幅书法作品，向观众展示了中国书法的艺术魅力。格洛乐说：“在书法作品的创作过程中，我不仅了解到汉字的起源和变化，还回到几千年前的中国古代，去感受古代思想家、诗人的智慧，用书法艺术的形式表现出来。”

此次展出的作品如“中国二十四节气”“见贤思齐”“道法自然”“修身如执玉，种德胜遗金”“海上生明月，天涯共此时”“欲穷千里目，更上一层楼”等，在内容的选取、字体的选择等方面都别具一格。

现场一名10岁的小姑娘尤阿娜说：“中国书法太奇妙了，我从没有见过这样的艺术，我也想学习中国书法和中文，我长大了一定要去中国！”

此次书法展由韦莱斯美术馆组织。现场还安排了精彩的节目，其中包括北马其顿学生演奏中国民歌，用马其顿语朗诵中国诗歌等。

格洛乐表示，他举办个人书法艺术展是对中国书法艺术的致敬，也是两种文化交流的印证。北马其顿和中国都有独特而多彩的文化，他愿意做一名传播中国文化的使者，让更多马其顿人通过中国书法艺术了解中国文化、走近中国。

（作者系云南师范大学博士研究生，曾任北马其顿圣基里尔·麦托迪大学孔子学院中文教师）

(责编：李依环、李昉)

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