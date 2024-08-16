在赞比亚首都卢萨卡市郊，黄墙红瓦、飞檐翘角的中式庙宇院落内，有一群身着传统灰色练功服、脚蹬黑色布鞋的少林“洋弟子”。

每日清晨5时，在传功师傅的带领下，他们开始一天的功夫修习和文化课程学习。这里便是赞比亚少林寺文化中心，于2021年建成开放，已成为中国少林文化在非洲生根发芽、中华优秀传统文化走向世界的一个缩影。

“我们都十分喜欢中国功夫，喜欢在这里的生活和学习。”大师兄“初三”对记者说。今年8岁的“初三”在众弟子里年纪最小，但因入寺时间最早、功夫水平最高，被大家称为“大师兄”。

“初三”来自卢萨卡附近村落一个贫困家庭。文化中心刚成立，他就来到中心，在师傅们的教导下开始了习武生活。“初三”眼神坚毅、沉默寡言，训练非常刻苦。每逢武术表演，他总是站在中间位置，展示高难度动作。

截至目前，中心已培训100余名弟子，并在多所当地国际学校教学300余人次。在这群非洲少年中，有不少来自贫困家庭的孩子，还有一些是孤儿，在少林寺文化中心的学习生活不仅解决了他们的食宿问题，也为他们的人生点亮了希望。

可以流利背诵《三字经》的二师兄“北京”对记者说：“练习中国功夫、学习中国文化为我打开了另一扇窗户，我梦想有一天可以带着妈妈去中国旅行，去北京看看长城和故宫。”

据赞比亚少林寺文化中心负责人延仑法师介绍，除了少林功夫，文化中心还教授中国文化和传统礼仪，以及当地语言、英语、数学等课程，鼓励他们文武双修、德才兼备。“大多数孩子经过一年多的学习，已经认识不少汉字，可以用中文进行简单交流。”

当被问到人生目标时，不少孩子表示长大后想将少林功夫传授给更多人。“黄河”告诉记者：“我长大后想成为功夫大师，就像延明师傅他们一样，让更多非洲孩子练习少林功夫。”

科特迪瓦青年马克斯·约朗多便是“黄河”口中的延明师傅。自2013年起，少林寺开始承办“文化部少林功夫非洲学员班”，每届都有20名左右非洲各国的“洋弟子”来到中国河南省嵩山少林寺习武修禅。出于对中国功夫的浓厚兴趣，2016年底，约朗多前往少林寺进行了为期3个月的交流，这次经历更加坚定了他到中国学功夫的决心。

回国后，约朗多继续苦练中文，学习中国传统文化。2017年7月，他第二次走进嵩山少林寺。这一待，就是5年多。他也有了法名延明。

“在中国的学习让我变得更加自律和努力。少林寺让我学会了守时、尊重和感恩。我希望把中国文化、少林精神传递给更多非洲人。”延明说。

赞比亚少林寺文化中心目前也是中国嵩山少林寺非洲总部所在地。去年6月，首届非洲少林考功大赛在此举行。少林拳、象形拳、通背拳、七星拳……来自22个非洲国家的100余名少林“洋弟子”汇聚一堂，切磋武艺。这一年，少林非洲联合会正式成立，标志着中国少林文化在非洲的发展更为深入。

今年7月，赞比亚少林寺文化中心派出十几人的代表队赴中国嵩山少林寺参加2024少林考功总决赛，与来自世界各地的少林弟子切磋武技，交流互鉴。站在世界少林功夫的舞台上，多名赞比亚少林弟子表现出色并获得奖项，“初三”还被评选为“2024年世界少林功夫之星”。

回想起在中国参加比赛的日子，少年们的喜悦之情溢于言表。在中国河南，他们身临曾在电影中看过的少林寺古刹和碑林；在上海转机回国途中，他们看到了绚烂夺目的外滩夜景；他们也像其他中国孩子一样，细品着以前不曾饮过的中国奶茶……孩子们说，是学习中国功夫为他们打开了一扇通往世界的窗户。

临近傍晚，负责文化课教学的延焜法师正在教授孩子们中国诗词。孩子们齐声朗读“离离原上草，一岁一枯荣……”。他们就像一颗颗希望的种子，在这里学习少林功夫和中国文化，然后将它们传播到非洲大地。

（据新华社 记者彭立军）

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