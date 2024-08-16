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世界华人学生作文大赛颁奖典礼在京举行

2024年08月16日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为第二十四届世界华人学生作文大赛颁奖典礼现场。
主办方供图

本报电  （记者赵晓霞）日前，由中国侨联、全国台联、人民日报海外版、《快乐作文》杂志共同主办的第二十四届世界华人学生作文大赛颁奖典礼暨2024“中国寻根之旅”夏令营作文大赛主题营、北京语言大学营开营仪式在京举行。

本届大赛共吸引了来自45个国家和地区的380多万名学生参加，评委会共收到复审稿件35万多份，最终评出特等奖20名、一等奖1500名、二等奖6000名、三等奖9000名。大赛按类别设置了包括中华优秀传统文化元素、山水文化、科技浪潮、中华文明的和平性、对世界的认识等主题。主办方相关负责人表示，世界华人学生作文大赛不仅展现华人学生的写作功底，更表达出对祖（籍）国的情谊、对中华文化的传承、对美好生活的向往以及对世界和平与发展的期盼。

同时，2024“中国寻根之旅”夏令营作文大赛主题营、北京语言大学营开营，来自意大利、英国、法国、美国等13个国家和地区的40名营员将在10天时间里通过学习有关语言课程、实地参观等形式，感受北京的人文胜景，深入了解中国语言和文化。

北京语言大学副校长张宝钧说，学校为营员们安排了丰富多彩的课程和实践活动，把学习中文、体验中华文化、探源寻根等元素融进课堂，让每一名同学深度参与体验新时代中国的发展变化。

据悉，世界华人学生作文大赛始创于2000年，至今已成功举办24届。24年来，大赛得到了海内外师生的广泛关注和积极参与，参赛学生覆盖60多个国家和地区，累计参赛人次超过1亿，社会影响力逐年提升。

(责编：李依环、李昉)

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