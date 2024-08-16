日前，北京外国语大学华文教育基地组织举办“华文教育·华校校长”研习营。图为研习营讲座现场。

“我女儿今年9岁，一直生活在卡塔尔，但对中文抱有兴趣，每天都会拿出20分钟学习国内的语文课本，还阅读中文绘本，积极参加相关机构组织的中文诗歌朗诵大赛、全球少儿春晚等活动。”日前，在北京外国语大学华文教育基地举办的“华文教育·华校校长”研习营上，卡塔尔华翼青少年艺术团团长刘慧如是说。“每年暑假，她也会在国内学习声乐课、参与戏剧演出、学习国画等，并过这些艺术形式，深入了解中国文化。”

激发学习兴趣

该研习营的学员来自34个国家，主要为海外华校校长及相关负责人，研习形式为专家讲座、实地考察等。

在如何推动华裔青少年学好中文这个问题上，来自葡萄牙里斯本中文学校的副校长陈晓燕说：“在讲座环节，曹文轩老师强调了阅读对于中文学习的重要性，给了我很大启发。曹老师所讲的内容不仅丰富了我的教学理念，也为我在教学中如何激发学生的创造力和阅读兴趣提供了指导。”

在刘慧看来，激发学生的中文阅读兴趣非常重要。“在实际教学中，提升华裔学生的中文阅读能力和写作能力面临诸多挑战。阅读方面，学生们面临的挑战是中文词汇量不足，容易出现理解偏差或者读不下去的情况，甚至影响阅读效率和质量。写作也是难点，具体来说，中文语法结构掌握不熟，逻辑不畅等都是挑战。”

如何应对这些挑战，陈晓燕认为，一是要考虑到教学对象的多元化，注重实际应用和学生的实际需求。例如，可以选择与华裔学生生活和文化紧密相关的教学内容，以激发学生学习兴趣。二是创新教学方法，使用多媒体教学资源、组织丰富多彩的课堂活动等。比如可以通过角色扮演、小组讨论等方式，让学生在轻松愉快的氛围中学习和运用中文。三是寻找适合教学对象的教材。教材不仅要包含丰富的文化元素，还要注重实用性和趣味性，以吸引学生。“我们学校就结合当地华裔青少年学习中文的特点和难点，组织专家编写了《魅力华文》，效果还不错。”陈晓燕说。

新加坡汉唐学院校长马小璐从事中文教学10余年。她认为，教学应该注重多样化和个性化，提供给学生更灵活和高效的学习体验，从而激发学生的学习兴趣。

家校紧密合作

在此次研习活动中，不少华校负责人提到，在华裔青少年中文学习之路上，家庭作为第二课堂的作用至关重要。

马小璐认为，家长是学校教育不可缺少的支持者，家校高效合作是促进学生中文学习的有效方式。“如果家长能更多地参与，就可以更好地了解孩子的学习需求和挑战，给孩子创造更合适的学习环境。”

“对于华裔学生来说，学好中文是一把开启多种可能的钥匙。”刘慧认为，在推动华裔青少年学好中文的过程中，首先，家长要高度重视中文学习，为孩子营造浓厚的中文学习氛围，在家里多说中文，潜移默化让孩子习惯中文语境；其次，要为孩子创造良好的学习环境，比如可以为孩子选购合适的中文书籍、绘本、电子资料等，丰富孩子的学习资源；最后，要积极参与学生的中文学习过程，与孩子一起阅读中文故事、背诵诗词。同时，鼓励孩子多参加相关中文交流活动，让孩子有更多机会使用中文，提高口语表达能力。

对于家校合作的重要性，陈晓燕也持肯定态度。“里斯本中文学校有些经验可以分享：一是营造家庭中文交流环境，通过口语交流提高孩子的中文沟通能力。也可以利用假期提升孩子的中文水平，为孩子提供丰富的语言输入。二是激发中文学习兴趣。找到孩子的兴趣点，如孩子喜欢的音乐、动画角色等，并将这些元素融入中文学习中。三是提供学习资源。为孩子提供丰富的中文学习资源，如中文绘本、故事书等。四是鼓励家长陪同阅读中文书籍和观看中文影视作品。”陈晓燕说，通过上述方法，家长不仅能帮助孩子提高中文水平，还能让他们在学习过程中感受到中国文化的魅力。

刘慧分享了一名华裔学生中文学习受益于家校合作的故事。“陈语晗今年6岁，她的父母非常重视中文教育，为她营造了浓厚的中文学习氛围，同时鼓励她积极参加各种与中文相关的活动，例如中文朗诵、戏剧表演、诗歌背诵等，在一次次活动中，她不仅取得了优异的成绩，还大大提高了自己的中文表达能力。”

创新教学模式

随着新技术的发展，海外中文教学的方式等都在发生变化，如何创新教学模式也是参与此次研习活动的学员们关注的话题。

来自智利一所华文学校的校长李薇说：“在智利，学习中文的学生数量在不断增加，但目前资源有限，比如教室数量不够，师资短缺。我们就引入线上线下相结合的方式，在一定程度上缓解了这些困难。”

刘慧表示，教育发展很快，老师们也要紧跟这种变化，以保持中文教育的活力。“我们要深入了解学生的特点和需求，不能仅仅依赖传统的教学模式，而要跟上学生的需求变化，不断丰富教学手段和资源。比如通过多媒体技术，制作生动有趣的教学课件等，让学生在直观形象的氛围中感受中文的魅力。”

陈晓燕也分享了教学方法创新经验。“随着科技的进步，中文教育将越来越注重智能化技术的应用。人工智能和大数据分析将在教学材料开发、个性化学习计划制订、在线教育等方面发挥重要作用。例如，通过智能教学系统，可以根据学生的学习进度和偏好，提供定制化的学习资源和练习，从而更好地满足学生的学习需求。”陈晓燕说，“在更新课程设置方面，可以采用多媒体辅助教学和游戏化教学等，激发学生学习兴趣。”（吴沂萱文/图）

(责编：李依环、李昉)