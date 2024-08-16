据新华社南京8月15日电 （记者董博婷、柯高阳）中央精神文明建设办公室、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委15日在江苏南通联合举办2024年全国“新时代好少年”先进事迹发布仪式，向社会推出50名（组）优秀少年儿童的先进事迹。

发布仪式以“筑梦中国少年行”为主题，通过生动鲜活的事迹短片、真诚动人的故事讲述、形式多样的舞台呈现，重点推介了7名（组）好少年的事迹，并对其他43名（组）好少年的事迹进行集中发布。这50名（组）好少年是在各地广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动的基础上，由学生自荐、互荐，老师、家长和社会推荐产生的。他们品学兼优，朝气蓬勃，在弘扬优秀传统文化、传承红色基因、热爱科学、自强不息、乐于助人等方面表现突出，展现了新时代少年儿童风采。

活动现场，航天员费俊龙、“时代楷模”王仕花、奥运冠军邱健等嘉宾与新时代好少年们面对面交流互动，勉励他们树立远大理想，努力成长成才，长大后做对国家、对社会有用的人。

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