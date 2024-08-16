人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中央精神文明建设办公室等五部门联合发布

2024年全国“新时代好少年”先进事迹

2024年08月16日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

据新华社南京8月15日电  （记者董博婷、柯高阳）中央精神文明建设办公室、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委15日在江苏南通联合举办2024年全国“新时代好少年”先进事迹发布仪式，向社会推出50名（组）优秀少年儿童的先进事迹。

发布仪式以“筑梦中国少年行”为主题，通过生动鲜活的事迹短片、真诚动人的故事讲述、形式多样的舞台呈现，重点推介了7名（组）好少年的事迹，并对其他43名（组）好少年的事迹进行集中发布。这50名（组）好少年是在各地广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动的基础上，由学生自荐、互荐，老师、家长和社会推荐产生的。他们品学兼优，朝气蓬勃，在弘扬优秀传统文化、传承红色基因、热爱科学、自强不息、乐于助人等方面表现突出，展现了新时代少年儿童风采。

活动现场，航天员费俊龙、“时代楷模”王仕花、奥运冠军邱健等嘉宾与新时代好少年们面对面交流互动，勉励他们树立远大理想，努力成长成才，长大后做对国家、对社会有用的人。

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部