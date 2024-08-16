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河南通许：“公益暑托”惠民生

2024年08月16日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：河南通许：“公益暑托”惠民生

近日，在河南省通许县咸平街道幸福社区公益暑托班，暑期返乡大学生刘佳佳正教孩子们演唱歌曲。

“参加暑期公益活动的这些天，孩子们和我都很快乐。”刘佳佳说，考虑到社区孩子的年龄跨度和心理需求，她与学生家长、资深教师共同探讨，开设了艺术教育、文化传承、体能健康等暑期课程，还把当地历史文化和杰出人物故事融入课堂，培养他们独立思考能力，引导他们树立积极向上的价值观。

以社区为主阵地，依托新时代文明实践所，通许县通过“暑期相伴 快乐同行”社区关爱服务活动，为来自咸平街道、许城街道等辖区的300多名孩子开设了公益暑托班10余个。

“我们通过官方微信了解父母在外工作、家中孩子无人照看的实际需求，征集‘返乡’社会实践大学生50余名。”通许县有关负责人介绍，“公益暑托班既为‘小老师’们提供了公益教学等志愿服务机会，又解决了暑期留守娃‘看护难’的问题。”

“在这里，孩子有专人看管，还能学习音乐、绘画，省心又放心！”状元桥社区的刘祎念将儿子送到公益暑托班后，便急匆匆赶往单位，“孩子今年10岁，老人辅导不了作业，公益托管班解了全家燃眉之急。”

如今，公益暑托班正惠及更多家庭。

（记者 王胜昔 通讯员 厉苏凯）

(责编：李昉、郝孟佳)

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