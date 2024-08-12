朱晓渭

教师是立教之本、兴教之源。党的二十届三中全会《决定》提出：“提升教师教书育人能力”。教师要不断提升教书育人能力，就要大力弘扬教育家精神。习近平总书记从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面深刻阐述了中国特有的教育家精神，为教师提升教书育人能力指明了前进方向、提供了根本遵循。新征程上，广大教师要深入学习领会习近平总书记关于教育家精神的重要论述，不断提升教书育人能力，培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

坚定心有大我、至诚报国的理想信念。对教师来说，想把学生培养成什么样的人，自己首先就应该成为什么样的人。培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人，教师自己首先必须具有深厚的家国情怀，心里始终装着国家和民族，时刻关注时代、关注社会，不断坚定信仰、信念、信心。唯有如此，才能更好培塑学生的爱国心、报国情、强国志，确保党和国家事业后继有人。

陶冶言为士则、行为世范的道德情操。在我国，人们把教师尊称为先生，希望教师在为学、为事、为人上能够为人师表。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，迫切需要教师既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成为“人师”，努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者。教师要提升教书育人能力，就要崇德修身、严以律己，上好每一堂课、关心每一个学生，以自己的模范行为引领学生健康成长。

涵养启智润心、因材施教的育人智慧。当代青少年思想活跃、充满自信，同时又兴趣广泛、个性鲜明。教师要准确把握学生的思想动态、心理状况和认知特点，涵养育人智慧，更新教育理念，丰富教育实践，不断提升教书育人能力。要善用启发式教育，帮助学生发现问题、思考问题、解决问题，努力做学生成长的引导者。要尊重个体差异，发现学生长处，激发学生潜能，拓宽学生成长成才的道路，让每个学生都有人生出彩的机会。

秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技进步日新月异，新技术、新业态、新模式不断涌现，知识更新空前加快，这对教师学习能力和创新能力提出了更高要求。教师要增强紧迫感、责任感、使命感，始终处于学习状态，站在知识发展前沿，刻苦钻研、严谨治学，不断充实、拓展和提高自己，以渊博的专业知识、深厚的理论功底、过硬的教学能力赢得学生的尊重、得到学生的认可。

勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。教育是一门“仁而爱人”的事业，没有爱就没有教育，没有爱心的人、不愿意奉献的人不可能成为好老师。尽管教育的环境、条件、手段等不断迭代升级，但不论教育如何发展，教师都要有乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。教师要通过真情、真心、真诚拉近同学生的距离，在严爱相济的前提下晓之以理、动之以情，让学生“亲其师”“信其道”，用大爱书写教育人生。

树立胸怀天下、以文化人的弘道追求。教师既要在“授业”“解惑”上精益求精，更要以“传道”“弘道”为责任和使命。教师要聚焦“国之大者”、党之大计，坚定文化自信，站在人类文明发展的高度认识和把握中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，挖掘好、运用好其中蕴含的丰富精神资源，弘扬全人类共同价值，增强以文化人、以文育人的政治自觉、思想自觉、行动自觉，在文化浸润、感染、熏陶中有效吸引学生、塑造学生。

（作者为西安建筑科技大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 09 版）

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