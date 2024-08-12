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百余优秀剧目亮相“金画眉”戏剧舞台

张怡靖
2024年08月12日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“金画眉戏剧展”现场。
　　主办方供图

　　8月6日，2024年第七届“金画眉戏剧展”在中国国家话剧院开幕。本届戏剧展以“传承经典，戏聚未来”为主题，来自全国26个省区市的100多家中小学、幼儿园和戏剧社团的1500余名演员，携近150部优秀剧目亮相“金画眉”舞台。

　　本届戏剧展涵盖儿童剧、课本剧、音乐剧、童话剧、歌舞剧等多种类型，既有《英雄赞歌》《小萝卜头》等弘扬爱国主义精神的红色题材，也有《唐诗里的长安》《文物归家路》等着眼于中华优秀传统文化传承发展的题材，还有《少年的你》《小杰的周末》等贴近生活的现实主义题材。这些剧目在传承经典的同时融入时代精神，体现了中国戏剧教育事业的蓬勃发展。

　　戏剧展期间，金画眉儿童剧团孵化的首部原创剧目《诗仙李白》进行了首轮演出，并开启全国巡演。该剧以唐代诗人李白的一生为创作蓝本，融入戏曲、歌舞、地方小调等多种艺术形式，展现了李白的诗意人生。

　　为了让更多人了解和接触戏剧艺术，本届戏剧展在中国木偶艺术剧院首次举办了大师课。首堂大师课由中国国家话剧院表演艺术家、国家一级演员游本昌以“论《繁花》中爷叔角色的塑造”为题进行授课。在大师课上，艺术家分享表演经历和经验，让孩子们更多地了解戏剧表演的内在规律和艺术魅力。

　　中国国家话剧院党委书记巩保江表示，希望通过“金画眉”这一平台，吸引更多戏剧爱好者参与进来，促进戏剧教育事业的繁荣。

　　本届“金画眉戏剧展”由中国国家话剧院、中国儿童文学研究会、中国文化管理协会演艺工作委员会主办。该戏剧展是国内专注于儿童戏剧教育的专业展示活动，自2018年以来已成功举办6届，共有来自全国各地的700多个剧目入选，参演学生超1万人次。

(责编：郝孟佳、李依环)

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