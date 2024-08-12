本报记者 黄敬惟

当地小读者参与“美猴王游世界（利马站）”活动，体验绘制“美猴王”。

国图集团供图

7月末8月初，位于南半球的秘鲁首都利马气候凉爽。图书出版商与读者热情满满，大家共同奔赴独立英雄公园，参与第28届利马国际书展这场文化盛会。中国出版界多家单位组成代表团亮相书展，包括中国外文局所属中国国际图书贸易集团公司（以下简称“国图集团”）、中央文献出版社、中国教育出版传媒集团、人民教育出版社、中国教育图书进出口公司等。

此次书展上，国图集团展台重点展示了多部中文、西班牙文版中国主题出版物，同时还有中华文化、汉语教学、地方特色、中医健康、艺术、科技、少儿等多个领域的优秀中国出版物亮相，展示了新时代中国出版业的丰硕成果，吸引了众多观众。

在图书展示之外，中国出版界代表团还举办了多场文化交流活动，以书籍为桥梁增进两国间的理解与友谊，助力中华文化“走出去”。

国图集团联合中国外文局所属朝华出版社特别策划的“美猴王游世界（利马站）”主题活动，展示了中国四大名著之一《西游记》的文化内涵和艺术魅力，是此次书展中秘文化交流的亮点之一。在活动现场，小读者们不仅可以通过阅读“美猴王系列”丛书感受中国画的特色韵味，还可以拿起画笔为美猴王涂鸦上色。

书展期间，中国出版界代表团到访秘鲁国家出版集团总部，就中秘出版交流、产业合作、文明互鉴等方面开展交流座谈。中秘双方达成多项共识并签署合作协议。

此外，中国出版界代表团还应邀与秘鲁书商协会就版权、图书进出口等方面开展交流。“利马国际书展囊括了秘鲁所有的出版商和书店，参展图书题材广泛，出版商、发行商齐聚一堂。”秘鲁书商协会主席里卡多·穆格尔萨说。他对扩大秘鲁与中国之间的图书进出口贸易规模很有信心，“期待秘鲁与中国之间的交往日益加深”。

出访期间，中国出版界代表团还拜会了中国驻秘鲁大使馆，围绕扩大两国人文交流、促进民心相通等方面进行了交流。中国驻秘鲁大使馆文化参赞赵晓鸣表示，此次国图集团携中国出版界代表团参展为中秘两国文化交流互鉴注入了新的活力，使馆将继续支持中秘两国在图书出版、文化交流等领域的合作与交流，为推动两国关系的全面发展贡献力量。

一年一度的利马国际书展是拉美地区五大国际书展之一，也是业界与该地区出版发行商开展交流与合作的重要平台，具有较强的地区影响力和辐射效应。本届利马国际书展以纪念秘鲁独立200周年为主题，共设置超200个展台，邀请50余位国际嘉宾参加，举办了800余场文化交流活动。

(责编：郝孟佳、李依环)