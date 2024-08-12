本报记者 徐嘉伟

中外扬琴艺术家合奏江苏民歌《茉莉花》。

李玲玲（中）演奏《蝶韵流芳》。

主办方供图

日前，在古老的晋阳（山西太原古称）大地，琴声悠扬，来自海内外近10个国家和地区的约3000名扬琴艺术家、展演选手和扬琴爱好者，以琴会友，进行了深入的文化交流。

千余老少同台竞演

首届太原扬琴艺术节暨第五届中国扬琴艺术节近日在山西省太原市落幕。该活动由中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会联合中共太原市委宣传部、山西省音乐家协会、太原师范学院等共同主办。

自2012年创办以来，中国扬琴艺术节已先后在浙江杭州、内蒙古包头、湖南长沙、江苏徐州成功举办4届。时隔6年，海内外扬琴人于太原再度相聚。这次重逢，不仅是一场音乐的盛会，也是对近年来中国扬琴艺术发展的全面检验。

从儿童组到中年组，从非职业组到职业组，本届扬琴艺术节参演选手年龄横跨6岁—40岁以上，涵盖了中小学生、全国11所音乐学院在校生以及扬琴专业青年教师等，总参演人数达1500余人，创下历史新高。

“本届扬琴艺术节不仅参演选手众多，评审阵容也十分强大，共有国内外超百名扬琴艺术家为参演选手提供专业、公正的点评。”中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会会长、世界扬琴协会副主席李玲玲教授介绍，庞大的扬琴人才队伍不仅体现出扬琴艺术在中国的蓬勃发展，也让出席艺术节的外国艺术家们对中国扬琴教育规模刮目相看。

婉约豪放的《川江韵》、悠远空灵的《楼兰女》、融合了民族爵士风格的《枫叶的幻想》、充满哲思的首演新作《地球》……艺术节闭幕式音乐会上，斩获各组别展演金奖的选手们“各显神通”，带来了一首首高质量的扬琴作品，呈现了当前中国扬琴演创水平。

在紧张激烈的展演竞赛之外，本届艺术节还在位于太原市小店区的两个商场特别设置了“开放舞台”，选手们可以自由报名。当改编自作曲家冼星海代表作《黄河大合唱》的《黄河》在太原华宇百花谷商场一层大厅奏响时，不少顾客纷纷驻足聆听……跳动的音符既展现了扬琴演奏者的风采，也让扬琴艺术的种子播撒进更多受众心中。

扬琴技艺传承创新

自明朝中期经丝绸之路传入起，扬琴在中国已有400余年的发展历史。中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会常务副会长兼秘书长许学东介绍，从“洋琴”到“扬琴”的名称之变，从传统小扬琴到高中低扬琴的形制之变，从伴奏乐器到独奏乐器的舞台角色之变，从“琴槌”到“琴竹”的击弦工具之变……扬琴作为“舶来品”，在中国传统音乐文化的影响下，走出了一条本土化传承发展之路，成为中国民族乐器中不可或缺的重要组成部分。

在艺术节期间的“中外扬琴艺术交流会”上，组委会特别邀请到年逾八旬的四川扬琴艺术家林德川，他携百年扬琴演示了四川扬琴独特的“仄音（蒙音）”“咕噜音（压竹）”“浪竹”等技法。交流会现场还展示了采用刘绍勤和刘琪勤先生发明的指弹技法演奏的《将军令》以及囊括“弹、轮、颤、滑、点、拨、揉、勾”八法的东北扬琴曲目《秧歌》等独具民族和地域特色的音乐作品。

“以前只是听说过这些演奏技法，这次现场观摩，才真正感受到原来‘指弹’是如此精妙。”民族传统技法的展示让来自中国台湾的高雄市国乐团扬琴首席林佩娟印象深刻，她表示，这种民族特色不仅是中国扬琴区别于世界扬琴的独特之处，也让扬琴人在国际化的当下感受到了中国扬琴的独特魅力。

“保持民族特色是中国扬琴艺术发展的必由之路。当然，传承传统特色的同时，我们也要加强同各国扬琴艺术的交流互鉴，促进共同发展。”近年来，李玲玲围绕扬琴艺术的发展和扬琴专业的教育教学，开展了诸多创新和探索——在表现富有西域特色的曲目《楼兰女》时，尝试采用伊朗扬琴桑图尔演奏乐曲的引子部分，并无缝链接到中国扬琴，完成主体部分的表演。这首融合两国扬琴特色的《楼兰女》也获得了交流会现场中外艺术家的一致认可。

文化交流促心相通

“来自全国各地的学生们通过参加展演，结交了非常要好的朋友。在比赛之余，他们可以互相交流技法、交流生活。”香港扬琴总会创会会长余美丽说，自中国扬琴艺术节创办以来，她和学生们次次不落。

在余美丽看来，每一届扬琴艺术节不仅是一场艺术的对话，更是一次帮助青年学子增进对中华优秀传统文化理解的机会。“展演间隙，我和学生们一起参观了山西博物院，他们对各种文物很感兴趣，还买来文创雪糕打卡拍照。这种文化浸润对香港学生练好扬琴很有帮助。”余美丽说。

“太原北齐壁画博物馆所展示的精美壁画，让我们感受到了中华文明的源远流长。”首次率学生参与扬琴艺术节的澳门演艺学院扬琴教师叶凯莹也有着同样的感受。

叶凯莹提到的北齐壁画，展现了1400多年前，晋阳胡汉之风交织、中西商贸往来频繁的景象。而今，借助扬琴这一世界乐器，中外艺术家在太原一道谱写了文化交流的新篇章。

艺术节期间，世界扬琴协会主席维克多利亚·赫伦萨、世界扬琴协会副主席约翰尼斯·福克斯、世界扬琴协会会员麦迪·西达特分别演奏了匈牙利、瑞士、伊朗扬琴曲目，并介绍了各自国家扬琴的形制与演奏特点。

而在闭幕式音乐会上，中国、匈牙利、瑞士、伊朗、日本、马来西亚六国扬琴艺术家共同演绎的《茉莉花》，更是将艺术节的气氛推向了高潮。

此外，五大中国乐器厂家的代表也在中外扬琴艺术交流会上介绍了各自在乐器制作与改革方面的经验、探索与创新。汕头粤升乐器实业有限公司还应李玲玲邀约，专门为活动制作了“迷你辛巴龙”，以表达中外乐器交流互鉴、共同发展的美好愿景。

“在历史悠久的太原见到如此多杰出的扬琴艺术家，我倍感欣慰。”维克多利亚·赫伦萨说，此次扬琴艺术节不仅是音乐的盛宴，更是不同文化交融的重要契机，对世界扬琴艺术的发展具有深远的意义。

“此次盛会既展示了中国扬琴和中国传统文化之美，也让中国扬琴从业者近距离认识并了解世界扬琴家族中的各件‘珍宝’。”本届扬琴艺术节组委会秘书长、太原师范学院副院长韩晓莉表示，希望这场双向奔赴，能够进一步加深中外扬琴界的交流与合作，促进各国扬琴从业者实现“心相通”。

（中国音乐学院教师徐帆对本文亦有贡献）

(责编：郝孟佳、李依环)