云南腾冲和顺图书馆读书楼外景。

赵 辉摄（新华社发）

跨过和顺古镇入口的双虹桥，沿着火山石砌成的台阶拾级而上，穿过一个三开间式飞檐歇山顶大门，一座中西合璧的两层建筑跃然眼前。这，便是云南省腾冲市和顺镇和顺图书馆。

这座乡村图书馆为国家级重点文物保护单位。目前全馆藏书约13万册，藏有诸多珍贵古籍。

和顺古镇地处西南边陲，是云南省著名侨乡。一百年前，一份从上海寄出的报刊需历时数月才能到达这里。1924年，崇尚读书开智的和顺先贤，商议开办阅书报社，感知外界信息。阅书报社一步步发展壮大，成为闻名于世的和顺图书馆。

据了解，那时当地书籍报刊从上海采购，经海运至缅甸仰光，再换江轮或火车到缅甸八莫，然后由汽车运至中缅边境，最后由马帮驮到和顺，虽行程近万里，但比走国内路线节约近一半时间。

“书自云边通契阔，报来海外起群黎”，这是和顺图书馆主楼对联。此联暗藏“机巧”，上下联前四字交互着读，得来“书报来自云海外边”之意。这是和顺图书馆早期馆藏来源的真实描述。

和顺人耕读传家之风代代传承，成就古镇“文化之乡”美名。

不到8000人的边陲小镇，近3000人在图书馆办理了借书证。“我9岁就在和顺图书馆办了借书证。”和顺图书馆馆长寸宇说，他们一家三代人都曾在图书馆工作，曾祖父是和顺图书馆的创建人之一。

“和顺图书馆是我们求知求学的地方。”今年69岁的寸清华是和顺镇中心小学的一名退休教师，土生土长的和顺人。“以前找书要用手写的图书目录检索卡片，现在用上了电子检索，图书资源也丰富多了。”退休后的寸清华仍是图书馆常客，喜欢来一楼公共阅览室读报。

和顺图书馆工作人员介绍，2015年开始，馆内先后上线了歌德机、信息检索机、瀑布流电子书借阅机等数字化设备，除了具备电子书下载、古籍检索、信息查询等功能，还能定期更新展示内容，比如介绍传统节日相关的活动，以及和顺的人文、历史等，受到读者、游客好评。

和顺图书馆不只是停留于借阅，还开办了“和顺讲堂”，创办了“儿童之家”。馆里会不定期邀请知名专家学者、优秀讲师到和顺现场授课，讲堂内容广泛，涉及滇西抗战史、传统文化知识、非物质文化遗产传承、家风家训、健康科普知识等，居民、游客都可以参加。目前，和顺讲堂已举办25场次，听课群众近万人。“儿童之家”则定期开展阅读推广、书画艺术培训、行为习惯养成、中国传统文化宣传等教育活动，为当地儿童营造健康、向上的成长环境，深受家长、儿童欢迎。

几乎每个来到“极边之地”腾冲、走进和顺古镇的游客，都会慕名探访这座乡村图书馆，感受厚重质朴、历久弥新的和顺文化。据统计，2023年进馆人数超过75万人次。

（据新华社电 记者赵彩琳）

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