人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

云南和顺：

百年乡村图书馆历久弥新

2024年08月12日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　云南腾冲和顺图书馆读书楼外景。
　　赵 辉摄（新华社发）

　　跨过和顺古镇入口的双虹桥，沿着火山石砌成的台阶拾级而上，穿过一个三开间式飞檐歇山顶大门，一座中西合璧的两层建筑跃然眼前。这，便是云南省腾冲市和顺镇和顺图书馆。

　　这座乡村图书馆为国家级重点文物保护单位。目前全馆藏书约13万册，藏有诸多珍贵古籍。

　　和顺古镇地处西南边陲，是云南省著名侨乡。一百年前，一份从上海寄出的报刊需历时数月才能到达这里。1924年，崇尚读书开智的和顺先贤，商议开办阅书报社，感知外界信息。阅书报社一步步发展壮大，成为闻名于世的和顺图书馆。

　　据了解，那时当地书籍报刊从上海采购，经海运至缅甸仰光，再换江轮或火车到缅甸八莫，然后由汽车运至中缅边境，最后由马帮驮到和顺，虽行程近万里，但比走国内路线节约近一半时间。

　　“书自云边通契阔，报来海外起群黎”，这是和顺图书馆主楼对联。此联暗藏“机巧”，上下联前四字交互着读，得来“书报来自云海外边”之意。这是和顺图书馆早期馆藏来源的真实描述。

　　和顺人耕读传家之风代代传承，成就古镇“文化之乡”美名。

　　不到8000人的边陲小镇，近3000人在图书馆办理了借书证。“我9岁就在和顺图书馆办了借书证。”和顺图书馆馆长寸宇说，他们一家三代人都曾在图书馆工作，曾祖父是和顺图书馆的创建人之一。

　　“和顺图书馆是我们求知求学的地方。”今年69岁的寸清华是和顺镇中心小学的一名退休教师，土生土长的和顺人。“以前找书要用手写的图书目录检索卡片，现在用上了电子检索，图书资源也丰富多了。”退休后的寸清华仍是图书馆常客，喜欢来一楼公共阅览室读报。

　　和顺图书馆工作人员介绍，2015年开始，馆内先后上线了歌德机、信息检索机、瀑布流电子书借阅机等数字化设备，除了具备电子书下载、古籍检索、信息查询等功能，还能定期更新展示内容，比如介绍传统节日相关的活动，以及和顺的人文、历史等，受到读者、游客好评。

　　和顺图书馆不只是停留于借阅，还开办了“和顺讲堂”，创办了“儿童之家”。馆里会不定期邀请知名专家学者、优秀讲师到和顺现场授课，讲堂内容广泛，涉及滇西抗战史、传统文化知识、非物质文化遗产传承、家风家训、健康科普知识等，居民、游客都可以参加。目前，和顺讲堂已举办25场次，听课群众近万人。“儿童之家”则定期开展阅读推广、书画艺术培训、行为习惯养成、中国传统文化宣传等教育活动，为当地儿童营造健康、向上的成长环境，深受家长、儿童欢迎。

　　几乎每个来到“极边之地”腾冲、走进和顺古镇的游客，都会慕名探访这座乡村图书馆，感受厚重质朴、历久弥新的和顺文化。据统计，2023年进馆人数超过75万人次。

　　（据新华社电  记者赵彩琳）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部