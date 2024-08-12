原标题：推动高校党建充分发挥引领作用

党的二十届三中全会强调，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。推进教育科技人才一体化，对全面提升高校党建工作水平、推动高校党建高质量发展，提出了新要求新使命。高校要通过加快构建高质量党建工作体系，切实形成以高质量党建引领高校事业高质量发展，并进一步带动教育科技人才一体推进的新局面。

党建引领新要求

站稳教育科技人才一体推进的政治立场，高校党建要切实发挥政治引领作用。一方面，党的领导是中国特色社会主义大学的根本政治保证和最大政治优势。加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。高校党建要以政治建设为统领，落实党对高校工作的全面领导，明确高校是党领导下的中国特色社会主义大学。另一方面，教育科技人才一体化是在党的领导下有序推进的，党的领导是实现教育科技人才一体推进的根本保证。

提供教育科技人才一体推进的思想智慧，高校党建要切实发挥思想引领作用。思想建设是中国共产党的基础性建设，坚持党的创新理论武装是党的思想建设的根本任务。高校党建要用党的创新理论凝心聚魂、守正创新，坚持理论联系实际的优良作风，做到学思用贯通、知信行统一，为教育科技人才一体推进提供思想智慧。高校党组织要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，把思想政治工作贯穿高校育人全过程。

塑造教育科技人才一体推进的组织优势，高校党建要切实发挥组织引领作用。加强高校党组织建设是党的建设的重要内容和重点任务，是高教事业全面深化改革的组织保障，也是教育科技人才一体推进的组织依托。加强高校党组织建设既要坚持党对高校的全面领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制，同时要加强和改进高校基层党建工作，通过组织师生党员践行“三全育人”“五育并举”的贯通教育理念，在科教一体和产教融合的实践中发挥高校党组织的延展与辐射功能。

党建赋能新面向

面向深化教育综合改革，高校党建要为落实立德树人根本任务赋能。立德树人是教育的根本任务。高校党建须全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，确保高校始终是坚持党的领导的坚强阵地和培养时代新人的坚强阵地。

面向深化科技体制改革，高校党建要为发展新质生产力赋能。高校党建必须主动参与构建科学研究新范式，有组织地发动先进党组织、骨干党员、各类人才带头开展“大研究”，有计划地通过党支部联合共建，用好学科交叉融合这一“催化剂”，有设计地在重大项目攻关组创新设立党组织、大力选树榜样群；通过各种有效方式引导广大科技工作者抢占科技创新制高点，肩负和承担突破关键核心技术、服务高水平科技自立自强的重大历史责任，为发展新质生产力赋能聚力。

面向深化人才发展体制机制改革，高校党建要为打造高水平人才队伍和创新高地赋能。高校党建须面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康做好人才工作，重视培养人才、团结人才、引领人才、成就人才，助推加快建设世界重要人才中心和创新高地，为人才提供优越的科研环境和健全的科研体制机制。

党建提质新使命

从教育科技人才一体推进的历史镜鉴出发，坚持赓续外来和本来相衔接的传统，推动高校党建高质量发展。在民族复兴和强国建设的新征程中，既要汲取世界教育科技人才发展的比较经验，又要深入分析研究我国高校发展既有的成功模式，尤其是要深入挖掘植根在高校党建工作中的历史积淀、文化脉搏和精神气息，总结高校党建工作特别是思想政治工作的有益经验和有效做法，在赓续我国高校文化根脉与魂脉中把准高校党建高质量发展与高校事业高质量发展的结合点。

从教育科技人才一体推进的时代声音出发，坚持建构改革和创新相结合的格局，推动高校党建高质量发展。高校党建高质量发展需要坚持问题导向与目标导向相结合的原则，既扎根中国大地、坚持本土特色，又放眼世界寰宇、借鉴先进经验。建立健全适应教育科技人才一体推进的完善模式，规范管理体系、完善治理体系、提升服务体系、健全保障体系，破除一切不适应教育科技人才一体推进的思想观念束缚和制度障碍；遵循自上而下的顶层制度设计，注重自下而上的基层实践探索，持续打造具有一定代表性的高校基层党建样板，形成具有重大影响力的高校党建研究成果。

从教育科技人才一体推进的现实需求出发，坚持以集成和联动相统一的方法途径，推动高校党建高质量发展。高校党建高质量发展需要借助数字化、智能化和信息化等技术手段，实现高校党建工作体系的历史性变革、系统性重塑、整体性重构，打通教育科技人才三大基本领域的党建工作体系，构造贯通教育科技人才并引领一体推进的党建工作平台，特别是在高校基层党建工作中推广建设学习型服务型创新型党组织，使其最大限度、最大效能发挥对教育科技人才一体推进的政治、思想和组织引领作用。

（作者：徐方，系浙大宁波理工学院党委书记、浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心浙大宁波理工学院研究基地研究员）

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