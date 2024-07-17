原标题：布拉格：夏令营再掀“中文热”

孔院老师教小学员们包饺子。 杨艺明供图

夏日炎炎，在捷克首都布拉格，中文学习热度不减。这个暑期，布拉格金融管理大学孔子学院安排了三期夏令营，吸引了各年龄段约60名中国文化爱好者和中文学习者报名参加，热度超过往年。

孔院按照学员年龄及其中文掌握程度开设了一期成人汉语集训周和两期少儿夏令营。夏令营以培养学员对中国文化的兴趣为重点，将中文课与文化课相结合，在教授听说读写、提高学员基本中文能力的同时，也注重安排中国饮食、乐器、书画、太极拳等文化体验活动。

参加夏令营的学员中，有已经退休的，也有年仅5岁的；有中文零基础的，也有可以用中文进行日常交流的；有希望延续祖辈在华工作多年的家族记忆的，也有还没去过中国，但因为对中医抱有浓厚兴趣，想进一步提高中文水平的……学员们普遍表示，夏令营让他们对中国文化有了更深入了解，提升了学习中文的兴趣，希望未来能到中国旅游、学习，甚至工作、生活。

成人班学员莫妮卡·奥克鲁斯卡向记者表示，夏令营根据学生中文水平进行分班，这非常科学。中文课上的口语、听力、写作训练安排紧凑，而且聚焦日常生活，非常实用有趣。比如，老师会教他们如何用中文点不同种类的咖啡。除了学中文，莫妮卡还感受到中国文化的魅力，印象最深刻的是体验工夫茶的制作过程。她表示，希望有一天，可以在家里拥有自己的茶角。她将继续中文学习，争取明年通过汉语水平考试3级。

15岁的捷克中学生翁德雷·巴里斯第一次接触中文。他表示，参加夏令营是独特的体验和经历，让他感受到中国历史文化与自然风光的魅力，希望未来可以去中国旅游和学习。世界上有十几亿人在使用中文，这意味着中文虽然难学，却是一门非常值得学习的语言。今后他还会继续学习中文，并将它推荐给同学和朋友们。

据介绍，布拉格金融管理大学孔子学院自2018年创办以来，连续5年举办暑期夏令营活动，目前这一活动已成为当地中文学习的重要品牌活动。很多学员和学生家长甚至在半年前就已经开始咨询今年的夏令营情况。

（记者 杨艺明）

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