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建设产学研融合培养体系——

北京支持校企联合培养复合型数字人才

2024年07月17日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月16日电  （记者王洲）近日，北京市人力资源和社会保障局等9部门共同发布《北京市加快数字人才培育支撑数字经济发展实施方案（2024—2026年）》。方案涵盖培养重点队伍、打造培育平台、完善发展机制、加强组织保障4个板块16项举措，计划用3年左右时间，为北京建设全球数字经济标杆城市提供人才保障。

人才队伍培养方面，北京将着力培养数字战略科学家、数字领军人才、数字技术人才和技能人才等4类数字领域人才队伍。为此，北京将通过引进海外高层次数字人才、支持留学回国数字人才创新创业、组织海外高层次数字人才回国服务，发现和培养战略科学家，并形成人才梯队；将通过培训、研修等方式，提升首席数据官和企业管理人员数字能力素质；将实施专业技术人才知识更新工程和数字技术工程师培育项目，大力培育数字技术人才队伍；将持续开展职业院校、技工院校专业设置工作，完善动态优化调整机制，支持技工院校开展数字技能社会培训。

培育平台打造方面，北京将积极发挥在京国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的作用。深化产学研融合培养体系建设，在高等院校数字领域学科打造“一流专业”“一流课程”，支持高校、科研院所与企业联合培养复合型数字人才；完善数字技术人才基地建设，进一步发挥专业技术人员继续教育基地、数字卓越工程师实践基地、产教融合实训基地作用，积极开展继续教育和学术技术交流活动。

同时，加强数字领域博士后科研流动站、工作站建设，加大青年人才培养力度；强化数字技能人才培养载体建设，围绕战略性数字经济新业态、新职业、新岗位，重点培育一批高技能人才培训基地和技能大师工作室，开展高技能人才培训和带徒传技、技术攻关等活动；支持数字经济创新创业载体建设，深化人力资源服务产业园和留学人员创业园建设，同时加大创业培训力度，促进数字人才在人工智能、信息技术、智能制造、电子商务等数字经济领域创新创业。

完善发展机制方面，北京将重点对人才引进机制、评价机制、激励机制、流动机制进行改进。引进方面，探索举办北京市数字工程师创新创业大赛等赛事，快速集聚一批有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师。评价方面，升级国际职业资格认可目录，持续发布数字职业，动态调整数字职称专业设置，支持数字型企业自主开展职业技能等级认定，对优秀技能人才可直接认定或破格晋升职业技能等级。

推动落实“新八级工”职业技能等级制度，开展特级技师、首席技师评聘。激励方面，持续发布数字经济从业人员相关岗位工资价位信息，引导企业建立健全企业薪酬分配制度，事业单位可实行年薪制、协议工资、项目工资等分配形式。人才流动方面，支持开展高层次数字人才出国（境）培训交流，鼓励数字人才在京津冀三地流动，支持各区制定出台精准有效的数字人才支持政策，引导人才在重点企业、高校和科研院所等机构间有序流动。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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