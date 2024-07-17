原标题：“是荣誉，更是责任”

日前，厦门大学启动“嘉庚精神·时代先锋”示范创建工作，着力培育一批传承和弘扬嘉庚精神，推动党建与事业发展深度融合的先进基层党组织，首批有10个党支部入选。

2023级博士生、新发展党员林宇枫所在的漳江口红树林湿地生态系统福建省野外科学观测研究站党支部，入选先进基层党组织。消息传来，这让正准备赶往海南参与红树林生物多样性保护与修复工作的林宇枫备受鼓舞。

下泥泞的滩涂，上20米高的通量塔，林宇枫和党支部成员已经记不清多少次前往福建、海南等地修复红树林。“这么辛苦的工作，怎么大家还是乐此不疲？”彼时刚到观测站工作的林宇枫向党支部成员张林抛出了这个疑问。“因为我们想要改善这里的生态，让当地群众受益。”张林话语坚定。

鱼儿穿梭于浅水中，螃蟹在湿地上爬着，满眼绿意盎然。在林宇枫和党支部成员的努力下，当地的红树林面积不断扩大，生态环境变好了。

新发展党员苏迎盈所在的厦大公共卫生学院教工第二党支部也入选为先进基层党组织。“在科研工作一线入党，这既是一种荣誉，更是一份沉甸甸的责任。”回忆起自己向党旗宣誓的场景，苏迎盈说，“嘉庚先生心怀祖国，我也要学习他，将论文写在祖国大地上。”

近年来，厦门大学深入开展师生党员教育培训，通过开展全校师生同上一堂课、“红心向党”新发展党员成长营等活动，以现场专题教学、党支部集中研讨、个人自学等形式，提升党员党性修养和能力水平；开设“领雁领航”厦大党务微讲堂，聚焦发展党员工作重点难点内容，以“情景模拟+旁白解说”的创新形式，精细化指导师生党支部规范开展发展党员工作。

同时，厦大还结合新生报到契机，引导新生积极追求进步。近几年，厦大新生在收到录取通知书的同时，还能接到辅导员的一份特殊通知：“有意入党的同学可以在入学报到时提交入党申请书。”厦大2022级本科生、新发展党员柯晓梅从未忘记过提交入党申请书的那一天——“老师您好，这是我的录取通知书，这是我的入党申请书。”在该校新生入学报到点的党组织报到处，柯晓梅拿出自己的录取通知书和入党申请书，交到了辅导员刘恩恩的手里。

不久之后，一批新生将来到厦大，他们又将续写传承嘉庚精神的新故事。

（记者 马跃华 通讯员 戴佩琪）

(责编：李昉、郝孟佳)