原标题：哈尔滨工业大学设立“AI+先进技术领军班”

记者7月中旬获悉，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）人工智能学院日前揭牌，并设立“AI+先进技术领军班”，该班自今年起面向全国招收本科生。

人工智能学院的成立，标志着哈工大在推动人工智能与各学科深度融合、创新“AI+”复合式人才培养模式、引领智能时代人才培养新范式方面迈出了重要一步。

哈工大党委书记熊四皓强调，学校将充分发挥人工智能引领作用，深入探索杰出人才培养路径，成为人工智能顶尖人才的培养高地。同时，学校将持续推动产学研深度融合，用前沿科技为产业创新注入强劲动力。

据介绍，哈工大是国内最早开展人工智能领域相关研究的科研单位之一，目前已形成以“声、图、文”为核心的人工智能特色学科体系，并在自然语言处理、计算机视觉、智能控制、机器人等领域构建了完善的技术框架，培养出一大批教学、科研和产业人才。

继2023年开设由中国工程院院士、鹏城实验室主任高文担任班主任的人工智能班后，哈工大2024年又设立“AI+先进技术领军班”，旨在培养具备国际视野、社会责任感以及能够引领未来发展的AI领域杰出人才，使之成为AI领域学术引领者、行业领军者和战略领导者。

“AI+先进技术领军班”人才培养具有四大特色。一是实施“AI+X”的学科交叉融合教育，强化数理基础，通过多学科导师团队引领，促进人工智能与新材料、新能源、新装备等领域的深度融合与创新；二是推行“AI+项目”双驱教学模式，注重培养学生的原始创新能力，通过“课程+项目”的形式，实施分层次、递进式的项目式学习，拓宽个性化、进阶式成长路径；三是深化“AI+名企”的产教融合，依托国家人工智能产教融合创新平台，与行业领军企业携手，构建“高校—企业—政府”三位一体的AI人才培养生态；四是利用“AI+名城”的跨域资源优势，提供灵活多样的培养方案，学生可根据自身需求选择“2+2”“3+1”或“4+0”等培养模式，充分利用校本部与深圳校区的地域优势，获得全方位的支持。

（记者李丽云 朱虹）

(责编：郝孟佳、李昉)