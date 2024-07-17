原标题：生涯教育：帮助高校毕业生实现高质量就业

图为天津师范大学学生在双选会现场求职。 新华社记者 李然摄

盛夏之际，高校迎来了一年一度的毕业季，众多学子即将告别校园，步入职业生涯。据统计，2024年全国普通高校毕业生将达到1179万人，比去年增加21万人。面对逐年增长的高校毕业生人数，如何帮助他们找到合适的发展路径，促进高质量就业，已成为高校与全社会共同关注的话题。

近年来，教育部在加强高校就业指导服务的同时，引入了生涯教育的理念，鼓励高校将职业生涯规划工作融入学校招生、学生培养及就业的各个环节，帮助毕业生实现更高质量的就业。

为就业指导带来三方面转变

生涯教育是一种针对学生个体的系统性培养方式，旨在有目的、有计划、有组织地引导学生进行职业生涯规划，并培养他们具备落实这些规划的意识与能力。

生涯教育并非新生事物，它是早期高校就业指导工作的拓展与延伸。中国人民大学招生就业处副处长、劳动人事学院职业开发与管理系主任于坤认为，过去高校就业指导工作主要是解决高等教育终端和社会需求初端之间人职匹配的效率问题。“从长远来看，过去的就业指导工作未能考虑到国家社会发展对人才的长期需求，以及高等教育和人才发展过程中的长期规律。”他说。

为了让学生在充分就业的同时，实现高质量就业，高校就业指导工作必须拓展视野，既要洞察经济社会发展的趋势及其对各类人才的具体需求，又要全面理解大学生个人成长的各个阶段及其发展需求。

“生涯教育就是从社会长期需求出发，基于大学生成长成才规律，结合大学生的学业与心理发展，以长线就业为导向的育人工作。”于坤认为，生涯教育的引入，为我国高校就业指导工作带来了三方面转变。首先是工作目标从“充分就业”转变为“高质量充分就业”，其次是工作对象从毕业生转换为全体在校大学生，最后是工作内容从毕业季就业指导向覆盖学生整个学习周期的生涯发展教育转变。“本质上来说，大学生就业工作的核心目标从‘就业’转变为‘育人’。”于坤说。

兼具原则性与灵活性是关键

科学、完善的教学体系对于实现生涯教育的育人目标至关重要。

“完整的生涯教育体系应包括独立的生涯课程、融合学科教学的生涯课程、生涯实践、生涯咨询四部分。”北京师范大学心理学部党委书记、中国教育学会学生发展指导分会理事长乔志宏认为，独立的生涯课程侧重唤醒学生生涯规划意识；融合学科教学的生涯课程侧重帮助学生开阔视野，了解专业、职业、事业相关知识，树立发展目标；生涯实践以职业体验活动为主，重在帮助学生体验相关职业特点，选择适合自己的职业；生涯咨询为需要帮助的学生提供个性化指导。

良好的生涯教育应该具备哪些特点？于坤认为，一个关键的衡量维度是其原则性与灵活性的结合程度。“好的职业生涯规划深刻反映了个体多年来形成的人生追求与兴趣所在，这些是个体前行的核心驱动力。因此，生涯教育应该具备原则性，即拥有稳固且明确的价值观与发展方向。”他说。

于坤介绍，中国人民大学自2003年起便成立了以书记、校长为组长的学生就业创业工作领导小组，积极落实就业工作“一把手工程”。学校生涯教育的一大特色是思政引领，即在学生职业发展和就业指导体系建设中充分融入思政元素，依托学校鲜明的红色基因和革命传统，形成思政引领的学生职业发展课程体系和特色就业指导工作。

同时，随着当前经济社会发展不断提速，就业需求、就业环境日新月异。因此，生涯教育的开展方式应该是动态的、变化的。“生涯教育应该具备适度的灵活性。过度的职业规划可能会削弱学生实际执行时的可操作性，一旦遭遇挫折或外部环境发生变动，就难以有效应对，进而影响规划的实现。”于坤认为。

智慧化手段提升生涯教育效果

实践导向、育人导向是生涯教育的核心。于坤表示，当前生涯教育的实践性和实用性仍待加强，一些高校的职业发展与就业指导课程甚至成了学生口中的“水课”。他建议，通过体系化和丰富全面的职业与就业指导实践活动，让大学生将职业发展理论与就业实践互相融合。

他还提到，当前职业生涯规划教育的全程育人效果仍需提升。“部分学生完成大一的职业生涯规划课拿到学分之后，便将其搁置一旁，直到毕业面临就业时才重新思考职业发展与就业问题。”针对这一现象，他建议，将学生职业发展课程和就业指导工作全面渗透进学生全过程培养周期中，推动大学生学业发展、心理健康与职业发展的一体化融合。

针对当前生涯教育存在的诸多问题，于坤认为，应积极利用智慧化手段，全方位贯通学生从入学到毕业、从学生到职业人才转变的生涯教育链条。

他介绍，中国人民大学历时三年时间打造了国内高校首个智慧职业发展中心平台。这一举措使学生生涯教育工作贯穿于全体在校生的全过程培养周期中，特别是在学生学业与职业成长的关键阶段，提供了及时有效的指导与支持。

例如，在数智化方面，平台不仅可实现就业手续线上“一站式”办理，还能根据学生的个人特点、兴趣偏好等数据，通过智能算法进行精准匹配，为学生提供个性化的就业信息推荐和推送服务。平台的AI模拟面试功能，可以让学生与虚拟面试官进行一对一的面试模拟训练。智能简历分析系统则可根据岗位需求和学生实践经历生成个性化简历，并根据学生特点智能推荐职位。此外，平台还通过多端口设计，实现毕业生与用人单位、教师、校友等校内外多方力量的一体化智慧联结，促进了资源的有效整合与共享。

作为生涯教育的目标对象，学生自身也应具备职业生涯自我认识与规划能力。于坤建议，广大学子在开展职业规划时，首先应当全面客观地了解自己的能力、个性、兴趣等，建立科学的自我认识，深耕专业知识与技能，培养良好个人品质。其次，学生应当深化对职业发展规律与社会发展趋势的理解，广泛收集并深入分析工作机会、岗位需求等信息，准确把握社会对人才需求的变化。最后，学生应坚定理想信念，持续锤炼自身能力，更好地把握发展机遇，积极应对就业及职业生涯中可能遇到的各种挑战。

（记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李昉)