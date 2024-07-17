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全国84家单位成立山东现代海洋高等教育共同体

2024年07月17日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：全国84家单位成立山东现代海洋高等教育共同体

记者7月中旬获悉，由青岛市政府、中国海洋大学联合主办的第二届青岛“海洋·发展”大会日前在青岛举行。会上，山东现代海洋高等教育共同体揭牌成立。

山东现代海洋高等教育共同体由中国海洋大学联合全国83所高校、科研院所和企业共同创立，力争利用3至5年时间，建设成为引领全国且在全球具有影响力的现代海洋高等教育共同体。同时，山东现代海洋高等教育共同体将通过整合省内资源、引入省外资源，有组织培养拔尖创新人才，有组织推进科技创新，有组织服务经济社会发展，提高海洋人才供给自主可控能力，突破海洋领域“卡脖子”技术，产出一批重大创新成果。

据了解，共同体成员单位包括山东大学、中国石油大学（华东）等常驻单位，北京大学、清华大学等协同单位，青岛市委人才工作领导小组办公室、东营市委人才工作领导小组办公室等支持单位。中国海洋大学为理事长单位，山东省教育厅作为主管部门负责统筹推进共同体建设。

会上，《中国海洋大学服务山东高质量发展行动方案（2024—2028年）》发布，中国海洋大学与山东省内有关地市和青岛市有关区市、功能区签署校地合作协议，与33家企业、高校院所签署合作协议。

此外，青岛蓝色种业研究院成立。它将专注于水产育种领域的关键技术突破与应用研究。研究院已吸引包括中国工程院院士包振民、陈松林在内的12个顶尖水产育种专家团队入驻，他们将围绕“三鱼一虾一贝”等重点品种，运用先进育种技术，加速高产、高抗性水产新品种的研发与成果转化，为水产养殖业注入新活力。

 （记者宋迎迎）

(责编：郝孟佳、李昉)

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