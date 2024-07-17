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电子科技大学将升级人工智能核心通识课程

2024年07月17日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：电子科技大学将升级人工智能核心通识课程

记者7月11日从电子科技大学获悉，为增强学生的人工智能素养与能力，电子科技大学将于2024年秋季学期推出升级后的人工智能核心通识课程。课程由信息与通信工程学院牵头，联合多个学院组建而成，逐步覆盖全校本科生。

课程对已有的“人工智能时代”“人工智能及其应用”等人工智能通识课程进行全面升级，建设更高质量的人工智能核心通识课。课程目标包括拓展学生对人工智能的认知，助力学生了解和运用人工智能的基础知识、基本概念、基础技术、常见工具平台、典型应用场景等。

课程定位为零基础入门级人工智能核心通识课，将从人工智能的学科发展、基础概念和核心技术出发，通过对事物分类、图像识别、思维博弈、图像生成、生成式大模型等内容的讲解和研讨，让学生理解人工智能技术逻辑和在不同领域的应用。

课程将采用“教师授课+分组研讨+AI助教”的教学形式。学生在教师的引导下，围绕人工智能领域的热点问题，结合系列生动的应用案例，探讨人工智能在自然科学、工程技术、人文和社会科学等领域的应用场景、安全挑战、隐私保护、伦理道德等。

（刘侠 记者滕继濮）

(责编：郝孟佳、李昉)

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